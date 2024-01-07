Evcil hayvanların sağlığı, kokuların doğurabileceği risklerle karşı karşıya!

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Direktörlük Laboratuvar Sorumlu Yöneticisi Veteriner Hekim Burcu Çevreli, özellikle köpeklerde ve kedilerde kokuların yol açabileceği ciddi sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

Koku ve parfüm arasında fark var

Veteriner Hekim Burcu Çevreli, koku ve parfüm arasında bir fark olduğunu ifade ederek, parfümün temel işlevinin hoş bir koku vermek olduğunu, köpeklerin de insanlardan yaklaşık 10 bin kat daha iyi koku alabildiğini ve kokulara karşı oldukça duyarlı olduklarını söyledi.

Yapay kokular hem hayvanlar hem de insanlar için tehlikeli!

‘Koku’ kelimesi köpek şampuanının etiketinde yer alıyorsa ürünün yapay kokular içerdiğini dile getiren Veteriner Hekim Burcu Çevreli, şunları kaydetti:

“Bu, tüm yapay kokuların güvensiz olduğu anlamına gelmez, ancak fitalatlar, yapay kokularda bulunan en yaygın toksik kimyasallardandır, köpekler ve insanlar için de en tehlikeli bileşenlerden biridir. Fitalatlar, ürünleri (plastikler ve ev ürünleri dahil) yumuşatmak ve elastikiyetini arttırmak için kullanılan plastikleştiricilerdir. Ayrıca Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından resmi olarak kanserojen ilan edildiler. Amaçları kokularda kullanılan diğer bileşenleri birbirine bağlamaktır ancak sonuç olarak köpeğinizin endokrin sistemine zarar verebilir. Yapay kokular ayrıca etanol, benzil asetat, benzil alkol ve linalool gibi diğer toksik kimyasalları da içerebilir.”

Bazı kokular hayvanlar için zehirli olabilir

Veteriner Hekim Burcu Çevreli, kedilerin esansiyel yağlara karşı köpeklerden daha hassas olduğunu kaydederek, “Bu nedenle, kedinizde kullanılması güvenli olan ürünleri seçerken daha dikkatli olmanız gerekir. Esansiyel yağlar ve çeşitli kokular her tür şeyin içinde bulunur. Aromaterapi, temizlik ürünleri, içecek aromaları, parfümler, kişisel bakım ürünleri, oda spreyleri, mumlar ve daha fazlasını içerir. Ve birçok evcil hayvan sahibi, bazı kokuların hayvanlar için zehirli olduğunun farkında değildir.” dedi.

Evcil hayvanlar ve uçucu yağlar…

Evcil hayvan sahiplerine esansiyel yağ içeren ürünlerden kaçınmalarını öneren Veteriner Hekim Burcu Çevreli, şöyle devam etti:

“Evcil hayvanlarımız, fenol adı verilen bir bileşik nedeniyle uçucu yağlardan hastalanabilir. Fenoller bitkilerde doğal olarak, uçucu yağlarda yoğun olarak bulunur. Fenoller deriden, burundan ve ağızdan kolayca emilir. İnsanlar için fenoller karaciğer tarafından metabolize edilir ve toksik etkiler azalır. Ancak kedilerde karaciğer enzimleri daha az olduğu için özellikle risk altındadır. Bu onların tüm bu farklı kimyasalları bizim gibi metabolize edemeyecekleri anlamına geliyor. Bu yağlar ve kokular hayvanımızla temas ettiğinde derisini ve ağzını da yakabilmektedir.”

Kedilerde uçucu yağ zehirlenmesi belirtileri…

Kedilerde uçucu yağ zehirlenmesi belirtilerine de dikkat çeken Veteriner Hekim Burcu Çevreli, bu belirtileri; gözlerini veya ağzını patilemek, dudaklarında, dilinde veya derisinde kızarıklık, kusma, zayıflık, nefes almada zorluk, kas titremeleri, salya akması, denge kaybı, sulu burun ve gözler olarak sıraladı.

Bazı kokular köpeklerin merkezi sinir sistemini etkileyebiliyor

Esansiyel yağlar ve sıvı parfümlerin köpekleri de etkileyebildiğini anlatan Veteriner Hekim Burcu Çevreli, şöyle devam etti:

“Bazen bu yağlar köpeklerimizde davranış sorunlarına veya değişikliklere yol açabilir. Bazı kokular merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere ve solunum sorunlarına neden olmaya başlar. Bu yağları, özellikle de çay ağacı yağını yutmak köpeğimizin sindirim sistemi için de tehlikeli olabilir. Ancak bildiğimiz şey, bunların yanlış kullanılmasının köpeğinizin merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkileyebileceği ve ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceğidir. Bu esansiyel yağlar bize lezzetli gelse de evcil hayvanlar için (hem burunları hem de ciltleri) oldukça tahriş edicidir. Bu nedenle, güvenli tarafta olmak için köpek şampuanlarından ve koku olarak esansiyel yağların kullanıldığı topikal ürünlerden kaçınmak en iyisidir. Çözüm ise alerjen içermeyen kokulardır.”

Kaçınılması gereken zehirli kokular

Veteriner Hekim Burcu Çevreli, kaçınılması gereken zehirli kokuların ve esansiyel yağları; çay ağacı, karanfil, narenciye, tarçın, Ylang Ylang, çam, okaliptüs ve kış yeşili olarak sıraladı.

Toksik olmayan kokular ve evcil hayvanlar için güvenli esansiyel yağlar

Burcu Çevreli, köpekler ve kediler için toksik olmayan kokular ile evcil hayvanlar için güvenli esansiyel yağları da şöyle sıraladı:

“Mür, buhur, papatya, nane, lavanta, zencefil ve biberiye.”