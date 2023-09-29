Eşsiz Bir Kaplıca Deneyimi Sunan Yalova

Bereketli ovaları, gür orman örtüsü, akarsuları, göl ve yaylaları ile Yalova yurdun başlı başına doğal güzelliklere sahip noktaları arasında. Ayrıca kentteki termal kaplıcaların kökeni yaklaşık 4000 yıl önceye kadar dayanır. Yüzlerce yıldır, insanların şifa aradıkları yer haline gelen Yalova, yurdun dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrar. Siz de Yalova kaplıcaları hakkındaki tüm merak ettiklerinizi içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yalova Kaplıcaları Hakkında Bilgiler

Yalova’da bulunan Termal ve Armutlu Kaplıcaları, Türkiye’nin 1. derece önemli kaplıcaları arasındadır. Yalova Termal Kaplıcaları, şehir merkezine yaklaşık 12 km uzaklıktadır ve Samanlı Dağı’nın yamacında vadi içerisinde yer almaktadır. Altyapı sorunu olmayıp ulaşım asfalt yol ile rahatça sağlanır. Bölgenin girişinde bir çağlayan da vardır ve çok nadide olan ağaçlar da bölgeyi özellikli kılar.​​​​​​​

Armutlu Kaplıcaları ise Yalova şehir merkezine yaklaşık 55 km uzaklıktadır. Armutlu’ya bağlı bölgedeki tesisler, önemli bir geçim kaynağıdır. Armutlu Kaplıcalarındaki suda sülfat, bikarbonat, klorür, kalsiyum, soydum ve karbondioksit gibi mineraller vardır. Bu sular, hem banyo amaçlı hem de içme amaçlı kullanılır. Bölgede konaklama amaçlı tesisler de yer almaktadır. Bu nedenle Yalova Termal Otelleri de kent içerisinde önem kazanır. Yalova termal otelleri, SPA, sauna, masaj, güzellik terapisi gibi imkânlar sunar.

Yalova Kaplıca Suları Neye İyi Gelir?

Kentteki termal kaplıca suları, romatizmalı ve metabolizma hastalıklarında, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve idrar yolları hastalıklarında, ortopedik operasyonlar sonrasında, deri hastalıklarında, psikolojik hastalıklarda, kadın hastalıklarında, fonksiyonel rahatsızlıklarda bir şifa kaynağı olarak değer kazanır.

Armutlu Kaplıcaları ise asidin vücuttan atılmasında, sinirler üzerinde, iltihabi hastalıklarda ve kadın hastalıklarında, mide ve bağırsak hastalıklarında, yaraların iyileşmesinde, karaciğerin düzenli çalışmasında, hormonların iyileşmesinde faydalıdır.

Bunların dışında Yalova termal kaplıca suyunun niteliği olarak farklı bilgiler de öne çıkar. Örneğin, buradaki termal sular kükürt oranı genel olarak yüksektir. Uzmanlar da suyun yapısındaki bu özelliklerin, birçok hastalığın nedeni olan asidin vücuttan atılmasını sağladığı belirtir.

Yalova Kaplıcaları Nerededir?

Yalova Termal Kaplıcaları, Yalova şehir merkezinin yaklaşık 12 km batısındadır. Özel araçla merkezden Yalova Termal Kaplıcalarına yaklaşık 20 dakika gidebilirsiniz. Merkezden özel araçla gitmek için Safran, Kadıköy, Yenimahalle hattında ilerleyebilirsiniz.

Bunun dışında İstanbul’dan denizyoluyla gitmek için; Avrupa Yakası’nda Yenikapı – Yalova, Anadolu Yakası’nda Kartal – Yalova veya Pendik – Yalova feribotlarına binebilirsiniz. Yenikapı – Yalova hızlı feribotuna araçlı ya da araçsız olarak binebilirsiniz. Yalova şehir merkezinde sonlanan deniz yolculuğundan sonra "Çınarcık" istikametine hareket etmelisiniz. Eğer araçsız gidiyorsanız iskele yanında bulunan Termal minibüs ve/veya otobüslerine binebilirsiniz.