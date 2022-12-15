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Erzurum'un doğal güzelliğe sahip Liksor Kanyonu dağcıları ağırladı
Erzurum'un Şenkaya ilçesi sınırındaki doğal ve tarihi güzelliğe sahip Liksor Kanyonu, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor.
YAŞAM 15.12.2022, 11:48
Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) Ardahan ve Kars'taki üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, derin ve uzun vadiler, mağaralar ve tarihi yapılar bulunan kanyonda doğa yürüyüşü yaptı.
Kanyonun sonbahar renklerine bürünen doğasında güzel vakit geçiren dağcılar, etkinliği yaklaşık 10 kilometre yürüyüşle tamamladı.
Tarihi olduğu değerlendirilen taş odalar ve etrafı kale surlarını andıran duvarlarla korunan mağaraları da gezen dağcılar, doğayla iç içe piknik yapmanın keyfini de çıkardı.
Kaynak: AA
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