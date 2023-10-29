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Erzincan'da yamaç paraşütü sporcuları gökyüzünde Türk bayrağı açtı

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Erzincan'da yamaç paraşütü sporcuları gökyüzünde Türk bayrağı açtı
Erzincan'da, yamaç paraşütü pilotları, Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Ekşisu Çakırman bölgesinde buluşan yamaç paraşütü sporcuları, buradaki yüksek tepeden uçuş gerçekleştirdi.

Türk bayrağı açarak gökyüzünde yaklaşık 20 dakika süzülen paraşüt pilotları Sedat ve Kübra Cengiz, daha sonra Çakırman mezrasına iniş yaptı.

Kübra Cengiz, profesyonel yamaç paraşütçüsü olarak bu sporu yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cengiz, "Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağını müthiş bir gururla gökyüzünde açtık. Bu uçuşta yolcum ve kendim aşırı derecede heyecan duyduk, müthiş bir duyguydu. Gökyüzünde açtığımız bayrağımızla birlikte yüzüncü yıl şarkımızı da söyledik. Tüm Türkiye'nin 100. yılını kutluyorum." dedi.

Sedat Cengiz ise Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayraklarıyla uçtuklarını belirterek, "Bugün güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Ay yıldızlı bayraklarımızla semaları süsledik. Cumhuriyet'imiz bütün Türkiye'ye kutlu olsun. Şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Havacılık bölümü öğrencisi olan ve tandemle uçan Berke Ay da bu özel günde Türk bayrağı ile gökyüzünde uçmanın inanılmaz bir gurur olduğunu vurguladı.

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