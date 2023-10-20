Erken teşhise pembe ışık tutuyorlar

Türk Kanser Derneği’nin verilerine göre kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanserine yönelik erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla sokak lambaları pembe renkle donatıldı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sosyal farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Tüm dünyada ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul edilen Ekim ayı kapsamında UEDAŞ, hizmet alanı içindeki sokak lambalarını 6. kez meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla pembe aydınlattı. BUİKAD ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen Pembe Lambalar projesi, halkı erken teşhis konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçiriliyor.

“Erken Tanı Bilincini Aşılamayı Hedefliyoruz”

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Proje, 2018 yılından beri Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde uygulanmaya devam ediyor. Şehirde yaşayan herkesin gün içinde en çok karşılaştığı sokak lambalarıyla meme kanserinde erken tanının hayat kurtaracağı bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Meme kanserini temsil eden sembolik pembe renkle hizmet alanımızı birleştirerek bilinçaltında kalıcı bir iz yaratmaya önem veriyoruz. Böylesine hayati bir konuda BUİKAD’ın desteğini çok kıymetli buluyorum.” diye konuştu.

Toplumsal konulara hassasiyetle yaklaşmanın önemine dikkat çeken BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Böyle önemli bir konuda UEDAŞ ile paydaş olmaktan gururluyuz. Dünyada her gün 2.3 milyon kadının bu konuda bilinçlendiriliyor. Ben ve takım arkadaşlarım bu farkındalığı önemsiyoruz. Bir kişiye bile ulaşabilirsek ne mutlu bize. Yapabiliriz, yapabilirim, hisset ve harekete geç diyoruz” ifadelerini kullandı.