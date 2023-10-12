En güzel sonbahar fotoğrafları nerelerde çekilir?

Fotoğraf çekmeyi sevenler için sonbaharın ışığı bir başka güzeldir. Havanın ne karanlık ne de çok aydınlık olduğu bu mevsimde yeşilin kızıl-sarı tonlara karıştığı, bu tonların dere ve göllere yansıdığı özel kareler yakalamanız mümkün. Seyahat Sitesi ENUYGUN, hafta sonu gezileri planlayabileceğiniz, en güzel sonbahar fotoğraflarını çekebileceğiniz rotaları derledi.