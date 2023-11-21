En başarılı iş insanı seçildi

Gençler İçin İyilik Derneği tarafından Marmara Üniversitesi Kariye Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Geleceğimin Sorumluluğu; “Yaşama Sanatı” Ödül töreni, Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bu sene ikinci kez düzenlenen “Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatı” yarışmasına tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin hazırladığı 552 proje katıldı. 20 projenin finale kaldığı yarışmada Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Elif Selin Türk, “Yaşama Sanatı Animasyon Filmi” ile yarışmanın birincisi oldu

GENÇLERİN SEÇİMLERİYLE “YILIN ENLERİ ÖDÜL TÖRENİ”

Gençler İçin İyilik Derneği, gençlerin sadece projelerini değil, seçimlerini de bilmek istedi ve bunun üzerine “Yılın En’leri” oluşturuldu. Üniversite gençleri ve dernek toplamda 13 kişiy çeşitli alanlarda “Yılın Eni” olarak belirledi. Yazılım alanında başarılı çalışmaları olan NLKSOFT Kurucusu Nalan Kurt ‘’Yılın İş İnsanı’’ ödülünü almaya hak kazandı. Programda konuşan Nalan Kurt ‘Harika bir programda harika bir ödül almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Marmara Üniversitesi'nin Kariyer Merkezinde Gençler İçin İyilik Derneği tarafından düzenlenen İlham Verenler etkinliğinde gençler tarafından Yılın İş İnsanı ödülüne layık görüldüm. İş dünyasında adımızı duyurmak, değer yaratmak ve insanlara ilham vermek her zaman önceliğimiz oldu. Bu ödül, yaptığımız işin, emeğimizin ve tutkumuzun bir yansıması. Ancak, başarı, tek bir kişinin değil, bir ekip ruhunun ürünüdür. Benimle birlikte çabalayan, çalışan ve emek sarfeden nlksoft Aileme teşekkür ediyorum. Hep birlikte başarı dolu daha nice yıllara’’ diye konuştu.

Başarılı girişimcinin kurucusu olduğu NLKSOFT, 16 Ekim’de düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi’nde de ‘En Güvenilir Teknoloji Projesi’ ödülünü almıştı.

