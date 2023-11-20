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Emisyon azaltımında yetersiz politikalar sonucu küresel sıcaklık artışı 2,9 dereceye çıkabilir

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Emisyon azaltımında yetersiz politikalar sonucu küresel sıcaklık artışı 2,9 dereceye çıkabilir
Küresel sıcaklıklar rekor kırarken, Paris Anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması için verilen yetersiz taahhütler, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2,5 ila 2,9 derece üzerine çıkarma riski oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) bu yıl 14'üncüsü olan "Emisyon Açığı 2023: Kırılan Rekorlar - Sıcaklıklar yeni zirvelere ulaştı ama dünya hala emisyonları azaltmada başarısız" başlıklı raporu yayımlandı.

Rapor, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde 30 Kasım-12 Aralık'ta düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için emisyonların gereken şekilde azaltılmadığını ortaya koydu.

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