El Nino Türkiye'ye Sıçradı: İzmir, Adana ve Ankara'da Alarm Zilleri! Uzmanlar Uyarıyor: Hastalıklar Yaygınlaşabilir

Türkiye, son zamanlarda El Niño'nun yol açtığı olağandışı hava durumunun pençesine düşmüş durumda. Bu doğa olayı, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla birlikte, kıtlık riskini de artırıyor. Ancak bu durum sadece susuzlukla sınırlı değil. El Niño, yanında bir dizi başka riski de getiriyor. Uzmanlar, artan böcek popülasyonunun, özellikle İzmir, Adana ve Ankara'da olmak üzere, kamu sağlığını tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Mevsim Normalleri Üzerindeki Sıcaklıkların Getirdikleri

Mevsimlerin ısınmasına neden olan El Niño olayının, yüksek nemle birleşmesi böcek türlerindeki artışı tetikliyor. Sağlık otoriteleri, bu durumun, Türkiye'deki kene, sinek ve pire gibi zararlı böceklerin popülasyonlarında belirgin bir yükselişe neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca, daha önce ülkemizde karşılaşılmamış bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkabileceği riski de söz konusu.

Küresel Isınmanın Etkisiyle Artan Böcek Sayısı ve Hastalık Riskleri

Küresel ısınmanın böcek popülasyonları üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Prof. Dr. Ertan Kara, artan nem ve sıcaklıkların böcek sayısını artırarak, Türkiye'de daha önce görülmeyen vektörel hastalıkların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu hastalıklar arasında Batı Nil Ateşi, Zika ve Tatarcık Humması gibi ciddi sağlık sorunları bulunuyor.

Hastalık Taşıyıcı Canlılar ve Vektörel Hastalıklar

Hastalık taşıyıcı böcekler, halk arasında "vektör" olarak bilinir. Bu vektörler tarafından bulaşan hastalıklara "vektörel hastalık" denir. Prof. Dr. Kara'ya göre, küresel ısınmanın etkisiyle çoğalan ve çeşitlenen vektörler, Zika veya Batı Nil Ateşi gibi yeni hastalıkların taşınmasına yol açabilir.

Yeni Hastalıklar ve Salgın Tehlikesi

Özellikle Tatarcık Humması, farklı illerde küçük salgınlara neden olmuş bir hastalıktır. Prof. Dr. Kara, küresel ısınma ile birlikte Tatarcık sineklerinin türlerinde değişiklikler yaşandığını ve bu durumun hastalığın daha sık görülmesine neden olduğunu belirtiyor. Tatarcık Humması'nın belirtileri arasında kırgınlık, bulantı, kusma ve yüksek ateş bulunmaktadır.

Böceklerle Mücadele ve Hastalıkların Önlenmesi

Uzmanlar, böceklerin yayılmasını kontrol altına almak ve bu yolla hastalıkların önüne geçmek için kaynağın kurutulmasının şart olduğunu vurguluyorlar. Belediyelerin yürüttüğü ilaçlama çalışmaları, bu yöndeki mücadelede önemli bir adımdır. Ancak her vektör türü için ilaçlamanın etkili olmayabileceği ve belirtilerin vektör kaynaklı olabileceği düşünüldüğünde, hekimlerin bu konuyu ciddiyetle araştırması gerektiği belirtiliyor.

Bu çerçevede, hem halk sağlığı uzmanları hem de yerel yönetimler, bu gibi hastalıkların yayılmasını önlemek adına bilinçlendirme ve müdahale çalışmalarına hız vermiş durumdadır. Vatandaşların da kişisel önlemlerini artırarak bu süreçte rol alması ve böceklerin yaşam alanlarına girmesini engellemek adına dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır.