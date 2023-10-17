Ekmek Dolması Türkiye'ye Tanıtılıyor

Söke, köklerine sahip çıkarak Sökeli Kadın Kooperatifi ile birlikte fodula projesini başlatıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında amaç yöresel ekmek dolmasının bilinirliğini arttırmak, sonraki nesillere tanıtmak.

Ürün tescili alınan ve coğrafi işaretleme çalışmaları devam eden fodulanın ileri vadede dondurulmuş ürün olarak piyasaya satışa sunulması da planlanıyor.

16 Ekim Dünya Ekmek Günü kapsamında açıklama yapan Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, "Çalışmalar iş birliği içinde Söke ile Sökeli Kadın Kooperatifi arasında gerçekleştirilmekte. Umut ediyoruz hep beraber tatma şansını yakaladığımız ürün Türkiye çapında dünyada talep bulan, karşılık gören ürün haline gelir. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görünse de her kadın girişimcimizin ufkunun çok ileri gideceğinden eminiz. Hem duygusal hem sektörel olarak bir çalışma yapılmakta. Fodula için özel ürettiğimiz hazır ekmeklerle ve verdiğimiz un desteğiyle Sökeli kadınların fodula yapımını kolaylaştırırken, onların girişimciliğine de destekte bulunuyoruz” dedi.

Lokmalık undan boyozluk ve böreklik una, pidelik undan tandırlık una kadar Söke Profesyonel ürün grubunda 20’den fazla un çeşidi bulunuyor. Lezzetin hamurunda olan Söke, evde ekmek yapmak isteyenler için de ekmek unu karışımlarıyla bu ihtiyaca cevap veriyor. Söke, çok tahıllı, çavdarlı, tam buğday, yulaflı, ruşeymli, köy ekmeği ve sarı sert buğday un karışımlarıyla leziz ekmekler yapmak için alternatifler sunuyor.