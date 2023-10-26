Eğitim ve kalkınmayı ‘Cumhuriyet meselesi’ gören Sabancı, seferberlik ruhunu deprem bölgesine taşıdı

Hatay’da açılan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile deprem felaketi nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması, yeni iş fırsatları yaratılması, bölgede bulunan girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesi amaçlanıyor.

Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nin açılışı, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 2 yıl boyunca toplam

22 bin Sabancı Gönüllüsü 48 şehirde toplam 270 etkinlik düzenledi. İklim acil durumu ile mücadeleden toprak rehabilitasyonu ve fidan dikimine, biyoçeşitliliğe destekten okul yenilemeye, çevre temizliğinden gençlerin geleceğe hazırlanması ve kadının iş gücüne katılımına kadar pek çok alanda çalışmalar yapıldı.

“HATAY, HER BİR CUMHURİYET SEVDALISININ, TÜM TÜRKİYE’NİN ‘ŞAHSİ MESELESİ’”

Açılışta konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Hatay’da böylesine özel bir projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarının altını çizerken, “6 Şubat depremlerinin acısını ve üzüntüsünü hala derinden yaşıyoruz. 7 bine yakın Topluluk çalışanımız depremlerden doğrudan etkilendi. Sabancı Topluluğu olarak, 21 çalışma arkadaşımızı ve çalışanlarımızın ailelerinden yaklaşık 1.000 kişiyi kaybettik. 2 bin 343 çalışanımız evini yitirdi. Öte yandan, bölgedeki vatandaşlarımız için tüm ekonomik ve sosyal hayat yerle bir oldu. Bugün hâlâ, Hatay nüfusunun yaklaşık üçte biri şehirlerinden uzakta. Şunu unutmamalıyız: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur sözündeki gibi; Hatay her bir Cumhuriyet sevdalısının, tüm Türkiye’nin, hepimizin ‘şahsi meselesi’” dedi.

‘EĞİTİM’ VE ‘KALKINMA’ ÇAĞDAŞLAŞMANIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN

2021’de başlattıkları Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin aradan geçen kısa sürede Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştüğünü hatırlatan Cenk Alper,

“Sabancı Gönüllerimiz bu iki yılda toplam 120 bin saatlerini seferberliğe ayırdı. Müthiş bir özveriyle, müthiş bir adanmışlıkla bu etkinliklerde yer aldılar. Bu topraklara olan sevgilerini, inançlarını gösterdiler. Cumhuriyeti kutlamanın ötesinde, Cumhuriyeti yaşattılar. Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirasa sahip çıktılar. Bu yıl Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin ana odağı da birer Cumhuriyet meselesi olan ‘eğitim ve kalkınma’. Bu iki konu bugün deprem bölgesinin de ana meselesi… Hatay’ı terk etmek zorunda kalanların geri gelmesini istiyorsak, onlara en kısa zamanda iş ve eğitim fırsatları sunmalıyız. Bu nedenle Sabancı Vakfı, 3 ay gibi çok kısa bir sürede Topluluk şirketlerimizle birlikte Hatay’da 3 okul açtı. Sabancı Gönüllülerimiz uzun bir süredir burada. Büyük bir istekle saha etkinliklerimiz devam ediyor” dedi.

“9 AY BOYUNCA SAHADAN HİÇ AYRILMADIK, AYRILMAYACAĞIZ”

Açılışı gerçekleştirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile ilgili de konuşan Cenk Alper şunları söyledi: “Bu merkez; sürekli ilerlemenin, aklın, bilimin bir sembolü. Gençlerimize olan sonsuz inancımızın, kadınlarımıza ve girişimcilerimize verdiğimiz değerin net bir göstergesi. Habitat Derneği ile Topluluk şirketlerimiz Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu merkez Sabancı’nın ‘Bu topraklardan kazandığını, bu toprakların insanıyla paylaşma’ prensibinin bir örneği. Bu ülkeye verdiği sözün bir karşılığı.”

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile bölgede yerel bir kalkınma platformu oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Cenk Alper, “Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza iş kurma ve yürütme konusunda yeni yetkinlikler ve beceriler kazandıracağız. İş birliği ağları oluşturmalarını sağlayacağız. Eğitim programlarımız, hızlandırılmış mentorluk ve fikir geliştirme platformlarımızla, Sabancı Topluluğu’nun teknoloji ve insan kaynakları gücünü seferber ediyoruz. Bölgede gerçekleştirdiğimiz farklı etkinliklerle, Türkiye’de toplumsal kalkınmaya örnek olacak farklı bir modeli bu toprakların kullanımına sunuyoruz. Bugün Sabancı Topluluğu’nun üst yönetim ekibi arkadaşlarım da Sabancı Gönüllüsü olarak burada. 9 ay boyunca tüm ekip sahadan hiç ayrılmadık. El uzatmaktan hiç geri durmadık. Bu toprakların kıymetini bilmeye devam edip, insanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet’in 98 yılına şahitlik eden bir Topluluk olarak; bizim Cumhuriyet değerlerinden, Atatürk ilkelerinden, aile olmaktan, birlik ve beraberlikten anladığımız tam olarak budur” dedi.