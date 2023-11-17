Efsane Cuma’da Alışveriş Listelerinde Ne Var?

E-Ticarette alışveriş festivaline dönüşen kasım ayında ilk indirimler 11.11 Bekarlar Günü’nde gerçekleşti.

Dijital mağazaların birkaç güne yaydıkları 11.11 kampanyaları oldukça hareketliydi. Yoğun talebe rağmen, şirketlerin altyapılarını geliştirmesi, kargo ve kurye şirketlerinin personel takviyeleri sayesinde önceki yıllarda yaşanan olumsuzluklara rastlanmadı.

Şimdi ise gözler tüm dünyada merakla beklenen, yılın alışveriş günü olacak 24 Kasım’da.

Dünyada “Black Friday”, “Türkiye’de ise “Efsane Cuma”, “Muhteşem Cuma”, “Şahane Cuma” gibi adlarla kampanyalar düzenlenen bu özel günde kim, ne alacak?

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, bu sorunun yanıtını bulabilmek amacıyla 24 Kasım’da en az bir ürün almayı planlayan kadın ve erkek bin üyesi arasında anket düzenledi.

KADINLARIN İLK TERCİHİ KIYAFET

Ankete katılan kadınların yüzde 30'unun alışveriş listesinin en üstünde “kıyafet” yer aldı. Kadınların yüzde 20’si küçük ev aletleri, yüzde 15’i “ayakkabı ve çanta” yüzde 12’si “kozmetik ürünler”, yüzde 8’i ise “cep telefonu” almak için 24 Kasım’ı bekliyor.

Takı, giyilebilir teknoloji ürünleri, kulaklık, beyaz eşya, yeni TV, mobilya da kadınların listesinde yer alıyor.

ERKEKLERİN LİSTESİNDE NE VAR?

Erkeklerin listesi kadınlardan daha da kabarık. Listenin çeşitliliğine bakınca sanki tüm erkekler yıllık alışverişlerini yapmak için 24 Kasım’ı bekliyor gibi görünüyor.

Her 4 erkekten biri, yeni model cep telefonu almak için “Efsane Cuma”yı bekliyor.

Erkeklerin yüzde 20’si TV, yüzde 12’si bilgisayar almayı planlarken, giyilebilir teknoloji ürünleri, kulaklık, listenin üst sıralarında yer alıyor.

Bu da gösteriyor ki erkekler 24 Kasım’da ağırlıklı olarak zamanlarını ekran başında dijital mağazalarının elektronik reyonlarında geçirecek.

Ayakkabı, kıyafet, spor ürünleri, bahçe ürünleri, kozmetik de erkeklerin listelerinde yer alan diğer ürünler.

BEKLENTİ: 200 MİLYONU AŞKIN SİPARİŞ

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, Efsane Cuma’ya dijital alışveriş platformlarında faaliyet gösteren 548 bin işletmenin çok büyük kısmının katılacağını bildirdi.

Alışveriş sitelerinin yoğunluğu yaymak için Efsane Cuma kampanyalarını gelecek hafta başından itibaren uygulamaya başlayacaklarını ifade eden Kayral, şunları söyledi:

“Gelecek hafta boyunca 200 milyona yakın mal ve hizmet siparişinin verilmesi bekleniyor. Efsane Cuma haftasında alışveriş yapmayı planlayanlara önerimiz, bilinen dijital mağazaları tercih etmeleri ve öncelikle karşılaştırma sitelerinde fiyat araştırması yapmaları. Bu siteler aracılığıyla indirim oranlarının doğruluğu konusunda fikir edinmek mümkün. Ayrıca, alışveriş sitelerine Avantajix.com üzerinden gidildiğinde, kampanya indirimlerine ek olarak nakit para iadesi almak da alışverişleri daha eğlenceli hale getiriyor” diye konuştu.