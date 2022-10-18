Son Dakika

Edirne'de biyolog kadın 'Genç Çiftçi' desteğiyle arıcılık yapıyor

Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Genç Çiftçi Projesi desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Emine Aydın, ürettiği balı ve çoğalttığı arıları satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

YAŞAM 18.10.2022, 13:02
Edirne'de biyolog kadın 'Genç Çiftçi' desteğiyle arıcılık yapıyor

Trakya Üniversitesi Biyoloji bölümündin mezun olup entomoloji alanında yüksek lisansını tamamlayan bir çocuk annesi Aydın, 6 yıl önce Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Aydın, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla başlatılan projeden aldığı desteğin ardından Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyündeki arazilerinde arıcılığa başladı.

Kısa sürede işi öğrenen biyolog Emine Aydın, hem bal üretimini hem de arı sayısını artırdı.

Mevsimsel etkilere bağlı olarak yıllık 500-600 kilogram bal üreten Aydın, bal ve arı kolonisi satarak aile ekonomisine destek oluyor.

"Çalışma arkadaşlarım"

Aydın, AA muhabirine, projeden aldığı destekle 60 kovanla arıcılığa başladığını söyledi.

Arılarına gözü gibi baktığını belirten Aydın, "Arılar benim çalışma arkadaşlarım. İşin büyük kısmını da onlar yapıyor, ben onlara yardımcı oluyorum." dedi.

Stressiz ve sakin ortamda arılarının daha fazla bal ürettiğini fark ettiğini dile getiren Aydın, yurdun çeşitli yerlerinden gelen bal ve arı kolonisi siparişlerini karşılamaya çalıştığını ifade etti.

Evine 500 metre uzaklıkta konuşlandırdığı kovanlarının yanına ATV ile gittiğini anlatan Aydın, "Köyde yaşayanlar bana alıştılar. Özellikle yaşlı amcalar ATV ile bu işi yapıyor olmamı, çalışıyor olmamı seviyorlar. Tarlada traktörle çalışan amcalarla karşılaşıyorum bazen, bana yol veriyorlar. Onların desteklerini hissediyorum." dedi.

"Devlet bu konuda ciddi destekler veriyor"

Aydın, Genç Çiftçi Projesi ile köylerde yaşayan birçok kadının girişimcilik hayalini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Proje desteği sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini belirten Aydın, "Tavuk yetiştirme, yumurta üretimi, sebze yetiştirme, seracılık gibi farklı alanlarda da üretim yapılabilir. Kadınlarımız istedikleri işi yapılabilirler. Devlet bu konuda ciddi destekler veriyor." diye konuştu.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3