E-Devlet Engelli Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Kaç Günde Çıkar?

E-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurusu yapmak ve sonucunu öğrenmek oldukça kolaydır. İşte adım adım E-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurusu yapma sürecini sizin için araştırdık.

1. E-Devlet Hesabı Edinme: Eğer henüz bir E-Devlet hesabınız yoksa, nüfus cüzdanınızla birlikte en yakın PTT şubesinden veya e-Devlet kapalı alanlarından birinde kimliğinizle birlikte başvuru yaparak E-Devlet şifresi alabilirsiniz.

2. E-Devlet Şifresi ile Giriş Yapma: E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra, "Alo 170" hattına gitmeden engelli kimlik kartı başvurusunu E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

3. Engelli Kimlik Kartı Başvurusu: