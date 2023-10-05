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E-Devlet Engelli Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Kaç Günde Çıkar?

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E-Devlet Engelli Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Kaç Günde Çıkar?
E-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurusu yapmak ve sonucunu öğrenmek oldukça kolaydır. İşte adım adım E-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurusu yapma sürecini sizin için araştırdık.

E-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurusu yapmak ve sonucunu öğrenmek oldukça kolaydır. İşte adım adım E-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurusu yapma sürecini sizin için araştırdık.

1. E-Devlet Hesabı Edinme: Eğer henüz bir E-Devlet hesabınız yoksa, nüfus cüzdanınızla birlikte en yakın PTT şubesinden veya e-Devlet kapalı alanlarından birinde kimliğinizle birlikte başvuru yaparak E-Devlet şifresi alabilirsiniz.

2. E-Devlet Şifresi ile Giriş Yapma: E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra, "Alo 170" hattına gitmeden engelli kimlik kartı başvurusunu E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

3. Engelli Kimlik Kartı Başvurusu:

  • E-Devlet üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra, "Engelli Kimlik Kartı Başvurusu" seçeneğini arayın.
  • Kişisel bilgilerinizi ve engelli sağlık kurulu raporunu (raporunuzun PDF formatında olması gerekebilir) sisteme yükleyin.
  • Başvuruyu tamamladıktan sonra size verilen referans numarası ile başvurunun durumunu takip edebilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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