Düzensiz yapılaşmanın zirve yaptığı ilçe: GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa, önceden Eyüp ve Çatalca’ya bağlı bir mahalleydi. 1963’de Gaziosmanpaşa ismini aldı. Mega kentimizin en düzensiz yapılaşmaya sahip ilçesi Gaziosmanpaşa, en kalabalık ilçelerimizden biridir. Gaziosmanpaşa, Eyüp’e de yakın olduğundan gezilecek ortak yerleri de bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa’da görmeniz gereken ilk yer Venizia Mega Outlet merkezidir. İtalyan konseptiyle tasarlanan AVM’de gondollarla gezerek alışveriş yapabilirsiniz. Türkiye’de bir benzeri bulunmayan bu AVM’nin mimarisi de muhteşemdir.

Avrupa yakasında yer alan Gaziosmanpaşa ilçesi, oldukça büyük ve ihtişamlı bir bölgedir.

Gaziosmanpaşa Mesire Yeri’nde, vakit geçirmek oldukça huzurludur. Piknik, dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin ortak bölgesi olan bu yer, yeşilin ve mavinin buluştuğu bir alana sahiptir. Alibey Barajı çevresinde olan bu yerde, ailenizle huzurlu zaman geçirebilirsiniz.

Gaziosmanpaşa, Avrupa yakasında yer alan oldukça güzel bir ilçedir ve burada ziyaret edilecek önemli yerler vardır. Bu yerler, yaşam merkezleri, mesire alanları ve kurulu parklardır. Gezmenin doyumu olmayan bu alanda gidebileceğiniz birçok yer bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa’nın en iyi yerlerinden biri de, Tayakadın Mesire Alanı’dır. Özellikle çocuklu ailelerin geldiği bu alanda kafe ve lüks restoranlar da bulunmaktadır. Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı alanda, piknik yaparak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Gaziosmanpaşa Meydanı ise, alışveriş ve bir şeyler yemek için de güzel mekânların bulunduğu hareketli bir caddeye hakimdir.

Gaziosmanpaşa’nın en güzel caddelerinden biri de, Bağlarbaşı Caddesi’dir. Popüler yerlerinden olan bu caddeyi bölgedeyseniz mutlaka gezmelisiniz.

Eski bir yerleşim yeri olan Sarıgöl Mahallesi, bir roman semtidir. Harika bir mimariye sahip bir veya iki katlı eski evlerin olduğu Sarıgöl Mahallesi’nde gezmek oldukça keyiflidir. Tarihi bir mahalle olan bu bölge, Gaziosmanpaşa merkezine oldukça yakındır.

Gaziosmanpaşa’da gezebileceğiniz ilk yer Sedat Balkanlı Parkı’dır. Bu parkta çocuk oyun alanları ve süs havuzu, futbol sahası, yeşil alanları olan bu parkta vakit geçirmek oldukça huzurludur. Egzersiz aletlerinin de olduğu bu parkta, spor yapmakta mümkündür.

Gaziosmanpaşa’da gezilmesi gereken en önemli yer Pierre Loti Tepesi’dir.Eyüp Sultan Camii’sine yakın Pierre Loti Tepesi, Haliç ve Eyüp manzarası ile son derece büyüleyicidir. Turistik bir bölge olan Pierre Loti Tepesi, ilçede ziyaretçilerin uğrak noktasıdır.

İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olan Gaziosmanpaşa, gezilecek yerleriyle daima ön plandadır. Gezmeye değer güzel yerleri olan bu ilçede tarihi yerler ve doğal İstanbul’un fethiyle ilgili mutlaka görülmesi gereken Panorama 1453 Müzesi, ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bu müze İstanbul’un Fethini yaşamak isteyenler için harika bir mekândır.

Gaziosmanpaşa’nın çok güzel yerlerinden Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ne farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için ideal bir yerdir.

Varoşu çok olan bir ilçemiz Gaziosmanpaşa’nın Roman Mahallesi, ayrı bir atmosferi size yaşatacaktır. Gecekonduların ilçesi de diyebileceğiniz Gaziosmanpaşa’da yaşam diğer ilçelerimize göre, çok ucuzdur. Kiralar, alışveriş merkezleri emsalleriyle yarışır niteliktedir.