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Duygusal açlık kilo yapıyor!

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Duygusal açlık kilo yapıyor!
Gıda Mühendisi ve birçok ünlü isme de yaşam koçluğu yapan Kişisel Gelişim ve Enerji Eğitmeni Seda Arpacı, "Kilo almamızın nedeni duygusal açlık" dedi.

Bazen bizi besinlere götüren aslında midemiz değil, duygularımızdır... Bu durumda duygusal açlık çekeriz... Özellikle de kaygı, sinirlilik ve huzursuzluk gibi olumsuz duygularımız yeme arzumuzu tetikler.

Gıda Mühendisi ve birçok ünlü isme de yaşam koçluğu yapan Kişisel Gelişim ve Enerji Eğitmeni Seda Arpacı, duygusal açlıkta kişinin genellikle karbonhidratlı yiyeceklere yöneldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: Arpacı, "Duygusal açlıkta kişi aniden aç olduğunu hisseder ve genellikle karbonhidrat , yağ ağırlıklı gıdalara eğilim gösterir. Doyma hissi değil, sürekli ve hızlı yeme isteği vardır. Yedikten sonra suçluluk hisseder ve aynı zamanda da tuhaf bir rahatlama yaşar" dedi.

Duygusal Açlık Nedir, Neden Olur?

Başladığımız diyeti devam ettiremememizin nedeninin "aşırı yeme arzusu" olduğunu belirten Seda Arpacı, "Bütün duygularımız arzuladığımız besinlerde saklı. ‘Hangi duygunu bastırmak istediğini' kendine sor ve cevapla. Amacımız iştahınızı kapatmak değil iyileştirmek. Devamlı çikolata yeme isteğiniz olduğu zamanla, durmadan cips yemek istediğiniz zaman arasında duygusal farklılıklarınız var. Bu durumda farkındalık geliştirmemiz önemli. Aşırı yeme isteğimizi yorumlayıp ne anlama geldiğinin farkına varınca iştahınız iyileşir. Hangi negatif duygumuzu bastırmak için yemeği kullanıyoruz? Hangi durumlarda kendimizi yemek yerken buluyoruz? Tükettiğimiz her gıdanın bizde duygusal bir karşılığı var. İştahımızı iyileştirmedikçe yaptığımız diyetler geçici bir rahatlama sağlayacak "dedi... Başarılı çalışmalarından dolayı birçok kez plaketle ödüllendirilen Arpacı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Kristal Ödülleri'nde sahibi olduğu Gold Akademi olarak ödüle layık görüldü.

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