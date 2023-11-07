Dünya'nın Sonu Kapıda mı? İnsanlığın Sonunu Getirecek Felaket Bilim İnsanlarından Şaşırtıcı Kıyamet Tahmini!

İngiltere'nin saygın eğitim kurumlarından Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insanlığın sonunu getirebilecek faktörler ve bunların önüne geçebilmek için alınması gereken önlemler üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü. Süper bilgisayar modelleri yardımıyla elde edilen bulgular, yerkürenin geleceği için kritik uyarılar içeriyor.

Küresel Isınmanın Kıyametle İlişkisi

Araştırma raporuna göre, gezegenimizin sıcaklıklarındaki artış, gelecekte bir 'süper kıtanın' oluşumuna yol açabilir ve bu durum yerkürenin sonunu getirebilecek niteliktedir. Söz konusu 'süper kıta', tropikal iklimin hakim olduğu geniş bir alana yayılarak, karbondioksit seviyelerini iki katına çıkaracak ve güneşin radyasyon seviyesinde artışa sebep olacaktır.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Yeni oluşacak süper kıta, atmosferdeki karbondioksit miktarının artması ve güneşin yüksek enerjisiyle, dünya üzerindeki yaşamı tehdit eden ciddi iklim değişikliklerini beraberinde getirecektir. Öngörülen senaryolara göre, dünya genelinde sıcaklıklar 40 ila 70 derece arasında değişebilir. Bu durum, canlıların yaşam alanlarını ciddi şekilde daraltacak ve besin zincirlerini olumsuz etkileyecektir.

Isı Düzenleyememe Problemi ve Canlıların Yok Oluşu

Dr. Alexander Farnsworth'a göre, yüksek sıcaklık ve nem oranları insanlar için ölümcül bir kaderi işaret ediyor. Terleme yoluyla ısıyı dağıtamayan ve vücut ısılarını düzenleyemeyen insanlar ve diğer canlılar, bu aşırı şartlar altında yaşayamaz hale gelecekler.

Felaket Senaryolarına Karşı Alınabilecek Önlemler

Felaketin önüne geçebilmenin en etkili yolu fosil yakıtların kullanımını sona erdirmektir. Leeds Üniversitesi'nden Profesör Benjamin Mills, fosil yakıt tüketimindeki artışın insanlığın sonunu beklenenden çok daha erken getirebileceğini vurguluyor.

Süper Bilgisayar Modelleri ve İklim Tahminleri

Bu araştırma, dünyanın sonunu getirebilecek iklim koşullarının şiddetini ve olasılığını hesaplamak için süper bilgisayarların sağladığı en gelişmiş modeller kullanılarak gerçekleştirildi. Modeller, kıtaların birleşip yaşanmaz bir süper kıta oluşturacağı ve bunun sonucunda dünya üzerindeki yaşamın dramatik bir şekilde etkileneceğini gösteriyor.

Dünyanın Geleceği ve Alınması Gereken Aksiyonlar

Eğer fosil yakıt kullanımına son verilmezse, insanlık, dinozorların neslinin tükenmesinden bu yana ilk büyük kitlesel yok oluşla karşı karşıya kalabilir. Bu, yaklaşık 66 milyon yıl önce, bir asteroidin çarpmasıyla sonuçlanan kitlesel yok oluştan bu yana gezegenimiz için belirleyici bir tehlike anlamına gelmektedir.