Dünya şampiyonu aşçı adaylarına Yeniçağa'da coşkulu karşılama

İstanbul'da 24-27 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde 10. Uluslararası Helal EXPO kapsamında yapılan şampiyonaya katılan öğrenciler, "En İyi Lise" kategorisinde birincilik elde etti.

Yeniçağa'ya dönen aşçı adayı öğrenciler, okullarında törenle karşılandı.

Okul Müdürü Ahmet Mermer, başarının hizmetlisinden öğretmenine, öğrencisinden okul yöneticisine kadar Yeniçağa aşçılar kimliğini temsil eden herkese ait olduğunu söyledi.

Törende öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.