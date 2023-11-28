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Dünya şampiyonu aşçı adaylarına Yeniçağa'da coşkulu karşılama

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Dünya şampiyonu aşçı adaylarına Yeniçağa'da coşkulu karşılama
Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda "En İyi Lise" kategorisinde birinci olan Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçede coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da 24-27 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde 10. Uluslararası Helal EXPO kapsamında yapılan şampiyonaya katılan öğrenciler, "En İyi Lise" kategorisinde birincilik elde etti.

Yeniçağa'ya dönen aşçı adayı öğrenciler, okullarında törenle karşılandı.

Okul Müdürü Ahmet Mermer, başarının hizmetlisinden öğretmenine, öğrencisinden okul yöneticisine kadar Yeniçağa aşçılar kimliğini temsil eden herkese ait olduğunu söyledi.

Törende öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.

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