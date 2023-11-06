Dünya Çapında 630 Sivil Toplum Kuruluşu’ndan Ortak Çağrı: Ateşkes Hemen Şimdi
Dünya çapında 630 Sivil toplum kuruluşu, Gazze Şeridi ve İsrail'de yaşanan insani felaketi durdurmak ve daha fazla masum insanın hayatını kaybetmesini önlemek için Change.org platformu üzerinden ateşkes çağrısında bulundu. Change.org/Ateskes adresindeki kampanya Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca yayınlandı. Kampanyayı 23 Ekim’den bu yana 800 bine yakın kişi imzaladı.
Uluslararası kampanyanın imzacı kuruluşları arasında Malala Fonu, Oxfam, Care International ve Save the Children gibi 630 sivil toplum kuruluşu ve uluslararası organizasyon yer alıyor. Kampanya Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Arapça ve İbranice olarak yayınlandı.
Çocuklar susuzluktan ölebilir
Kampanyada, Gazze'deki kuşatma nedeniyle su, gıda, yakıt, tıbbi malzemeler ve hatta ceset torbalarının tükenmekte olduğu ve insanların -özellikle çocukların- susuzluktan ölebileceği vurgulanırken, insani bir felaketin önlenmesi ve artık harekete geçmek için kaybedecek vakit kalmadığı ve bunun tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğu ifade ediliyor.
Kampanya, tüm devlet başkanlarını, BM Güvenlik Konseyi ve sahada bulunan tarafları, insan hayatını her şeyin üzerinde tutmaları için derhal harekete geçmeye çağırıyor. Ateşkes sürecinde, taraflardan talepler şu şekilde:
- Gazze’ye güvenli bir şekilde gıda, tıbbi malzeme, yakıt, elektrik ve internet ulaştırılmalı, insani ve tıbbi personelin güvenli geçişi sağlanmalı
- Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm sivil rehineler serbest bırakılmalı
- Yardım konvoylarının Kuzey Gazze'deki BM tesislerine, okullara, hastanelere ve sağlık tesislerine ulaşması sağlanmalı, yardımlar ve bu bölgelerdeki siviller ve personel koruma altına alınmalı
- İsrail Hükümeti, sivillerin kuzey Gazze'den ayrılması emrini geri çekmeli
- Durumu kritik olan hastaların acil tıbbi müdahale için tahliye edilmesine izin verilmeli
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