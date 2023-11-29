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Dokuz Eylül Üniversitesinden deprem bölgesi Malatya'ya konteyner sınıf

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Dokuz Eylül Üniversitesinden deprem bölgesi Malatya'ya konteyner sınıf
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki öğrenciler için içerisinde eğitim malzemelerinin bulunduğu konteyner sınıf imal edildi.

Üniversitenin teknik atölyelerinde yapılan ve içerisinde sıra, tahta ile kitaplığın bulunduğu, 16 öğrenci kapasiteli konteyner sınıf Malatya'ya gönderilecek.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, deprem sonrası hayatın normale dönmesine katkıda bulunma ve afetin getirdiği zorluklara karşı öğrencilerin güvenli bir eğitim alması için konteyner sınıf yaptıklarını söyledi.

Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri için konteyner sınıfı tasarladıklarını anlatan Hotar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bu alanda kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek ve arkadaşlarıyla bir araya gelip oyun oynayabilecekler. Konteyner sınıfımız 16 öğrenciye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Eğitim amaçlı kullanımı kolaylaştırmak için bir kürsü ve yazı tahtası eklendi. Böylece derslik olarak da işlev görebilir bir hale getirildi. Ayrıca 200'den fazla yeni basım öykü ve romanın yanı sıra, çeşitli kaynak kitaplar, farklı dillerde sözlükler ve ansiklopedileri barındıran bir kitaplık oluşturuldu. Öğrencilerin eğitici ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çeşitli kutu oyunlarından oluşan bir oyun köşesi de düşünüldü."

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