Doğum borçlanmasında Aralık uyarısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı ve doğum borçlanması hesaplama yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

“Bir kadının doğum yaptığı tarihten ileri, iki sene, yani 720 gün boyunca çalışmadığı süreleri parasıyla satın alabiliyor. 720 çarpı 3 yapabiliyoruz. Yani 3 çocuğa kadar satın almanız mümkün. Bu da 6 sene erken emekli olma imkânı sağlıyor. EYT’de çok işe yaradı ve birçok kadın erken emekli oldu.

HANGİ DOĞUMLARI BORÇLANABİLİRİM?

İlk sigortalı olduğunuz tarihten sonra doğum yapmanız gerekiyor. 5 gün bile sigortanız varsa ve daha sonra doğum yaptıysanız bunu borçlanabilirsiniz. İlk işe girdiğiniz tarihten önceki doğumları borçlanamazsınız. Ancak ilk işe giriş tarihinden sonra çalışmıyor olsanız bile borçlanabilirsiniz.

STAJ SİGORTALI KADINLAR DA BORÇLANABİLİR

Staj sigortası ile ilk sigortalı olma tarihi arasında doğum yapan kadınlar, şartlar oluşur ise borçlanabilir.

BÖLÜK PÖRÇÜK BORÇLANABİLİRSİNİZ

Doğum borçlanmasında 720 gün şartı yok. Bölük pörçük de borçlanabilirsiniz.

Şu anda günlük 143,09 TL’den borçlanabiliyorsunuz.

ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN

Ancak Kasım – Aralık aylarından sonra zam gelecek. Her 6 ayda bir asgari ücrete zam gelmesi demek borçlanmalara da zam gelmesi demek. Bu yüzden doğum borçlanması yapacaksanız aralık ayı sonuna kadar başvurularınızı yapmanız gerekiyor.”

Melis Elmen, ‘doğum borçlanmaların getirisi, götürüsü ve maaşa katkısı ne olacak?’ konularında sosyal güvenlik uzmanlarından profesyonel destek alınması tavsiyesinde bulundu.