Doğum Borçlanması Yaparken dikkat ! Haklarınızı Kaybetmeyin

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi kadınlar için doğum borçlanması, çocuk sahibi olan annelerin emeklilik sürelerini olumlu yönde etkileyen bir avantajdır. Doğum borçlanması, annelerin sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğan her bir çocuk için kullanabileceği bir imkândır. Bu borçlanma hakkı, çocuk başına 2 yıl olmak üzere, üç çocuk için toplamda 6 yıla kadar uzanabilmektedir.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Doğum borçlanması, annelerin sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğan her bir çocuk için kullanabileceği bir haktır.

1. Doğum Borçlanması İçin Başvuru Şartları:

Doğum yapan çocuğun doğum tarihinden itibaren 10 yıl içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde başvurulması halinde, 2 yıl borçlanma hakkı kullanılabilir.

2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması:

Doğum yapan annenin kimlik fotokopisi,

Doğum tarihini gösterir resmi belge (nüfus cüzdanı fotokopisi, doğum belgesi vb.),

Doğum yapan çocuğun annesi ile olan ilişkisini gösteren belge (aile cüzdanı fotokopisi, velayet belgesi, nüfus kayıt örneği vb.),

Doğum yapan çocuğun annesinin SGK numarasını içeren belge (SGK dökümü vb.).

3. SGK'ya Başvuru:

Hazırlanan belgelerle birlikte en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Başvuruda bulunan annenin, doğum borçlanması süresince prim ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

4. Doğum Borçlanmasının Aylık ve Emeklilik Süresine Etkisi: