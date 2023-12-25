Doğu Pediatri Derneği ve Orzaks İlaç çocuklar için Diyarbakır’da el ele verdi

Orzaks İlaç, çocukların gelişimine büyük katkı sunan satranç oyununun yaygınlaşması amacıyla Doğu Pediatri Derneği ile birlikte 14 yaş altı çocukların katıldığı 2. Doğu Pediatri Satranç Turnuvası’nı düzenledi. Kuzey Irak’taki şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan törene Diyarbakır, İzmir, Batman, Şanlıurfa, Bitlis, Elazığ, Malatya, Mardin, Siirt, Mersin, Gaziantep ve Manisa’dan 14 yaş altı 195 lisanslı çocuk satranç oyuncu katıldı. 2 gün süren turnuvada dereceye giren öğrencilere toplamda 33 bin lira değerinde ödül verildi. Ayrıca katılan her oyuncuya, sadece rekabetin değil, aynı zamanda katılımın da bir ödül olduğunu hissedecek, çeşitli hediyeler sunuldu.

Satranç tutkunlarına strateji ve rekabet dolu bir yarışma fırsatı sunan turnuva ile sadece bir oyun olmanın çok ötesinde, eğitimde ve zeka gelişiminde önemli bir araç olarak kabul edilen satranç sporunun yaygınlaşması amaçlanıyor.

“Geleceğimiz olan çocukların her daim yanındayız”

Orzaks İlaç’ın kendine misyon edindiği konuların başında çocukların ve gençlerin bütün aktivitelerinde yanında olmak ve desteklemek olduğunu belirten Orzaks İlaç Kurumsal İletişim Yöneticisi Memnune Akdeniz, “Doğu Pediatri Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu ile geçirdiğimiz bu iki gün bizler için çok kıymetliydi. Bilimsel araştırmalar satranç ile çocukların, çalışan hafıza, akıcı zeka, dikkat, konsantrasyon, üst bilişsel beceriler gibi birtakım zihinsel yeterlilikleri kullanabilme ve bunları geliştirebilme yetilerinin kuvvetlendiğini gösteriyor. Bu gelişim esnasında çocukların doğru beslenmenin yanı sıra gerekli vitamin ve minerallerle desteklenmesi çok önemli. Besinlerden yeteri miktarda karşılanamayan vitamin ve mineraller için bir noktada ek desteğe ihtiyaç duyulabilir. Orzaks İlaç tarafından her yaş grubuna olduğu gibi çocuklarımız ve gençlerimiz için de gıda takviyesi desteğimiz bulunmaktadır. Doğu Pediatri Satranç Turnuvası’nda dereceye giren, iki gün boyunca yeteneklerini ve analitik becerilerini ortaya koyan tüm çocuklarımızı tebrik ederiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her daim destekçileri olmaya devam edeceğiz.”

“Yoğun katılım çok mutlu etti”

Satranç oyununun, çocukların yeteneklerinin farkına varmaları, geliştirmeleri ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına katkıda bulunduğuna dikkat çeken Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Muhammet Asena, “Derneğimiz tarafından çocuk sağlığına destek amaçlı planlanan ve Orzaks İlaç tarafından koşulsuz destek sunulan 2. Doğu Pediatri Satranç Turnuvası’nın yoğun ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. Çocukların planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı olan satrancın yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Katılan öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ederiz.’’

Orzaks İlaç ve Doğu Pediatri Derneği, D vitamini eksikliğine dikkat çekmek amacıyla 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü’nde Kahramanmaraş’taki çadır kentte depremden etkilenen çocuklarla bir araya gelmişti.