Doğru Isınma Yöntemleri ile Tasarruf Etmenin Yolları

Oturulan yapının bulunduğu cephenin, evin gün boyunca aldığı ışık miktarının ve inşası esnasında ısı yalıtımında kullanılan malzemelerin kış aylarında evlerin ısınmasında en önemli belirleyiciler arasında yer aldığına dikkat çeken Alarko Carrier Isıtma Ürün Yöneticisi Başak Dere, ısınma maliyetlerini düşürebilecek önemli tavsiyeler paylaştı.

Sıcak su boruları köpükle yalıtılmalı

Sıcak su borularının köpükle yalıtılması gerektiğini belirten Dere; “Boru gecikmesi (sıcak su borularını köpük tüplerle yalıtmak) boruların içindeki suyu daha uzun süre sıcak tutar ve boruların donmasını önler. Ayrıca ısıtma ve sıcak suyu çok daha verimli hale getirir. Herhangi bir yapı market mağazasından bu boru yalıtım köpüklerinden satın alınabilir ve saniyeler içinde takılabilir.

Ayrıca radyatörlerin tavana kadar ısınıp ısınmadığını kontrol etmek de oldukça önemli. Eğer radyatörler ısınmıyorlarsa, muhtemelen bir radyatörün havasının nasıl alınacağını öğrenmek gerekir. Bu yöntem, sıcak suyun yükselmesini engelleyip tepede hapsolmuş havayı serbest bırakmak anlamına gelir. Üstteki küçük vanayı açmak için radyatör hava alma anahtarı kullanılabilir. İşlem yapıldığında havanın tısladığı duyulacak; bu da tasarrufu belirgin bir şekilde sağlayacak” dedi.

Kombi bakımı ihmal edilmemeli

Kışın ucuz ısınma yöntemleri arasında başta kombi olmak üzere evdeki tüm iklimlendirme cihazlarının bakımının yapılması gerektiğini belirten Dere; “Kombiler de tıpkı insanlar gibi bakıma ihtiyaç duyarlar. Evdeki kombiye yıllık bir bakım için servis çağrılarak daha uzun süre dayanması ve daha verimli çalışması sağlanabilir. Eğer bu yapılmazsa hem tasarruf sağlanamaz hem de kombi kullanımı sekteye uğrar.

Bunun yanında pencerelerin ve kapıların etrafındaki boşlukların doldurulması, ısıtma faturalarında tasarruf etmeye yardımcı olabilir. Bu amaç için tasarlamış bir yalıtım bandına bütçe ayırmak, ısınmayı daha konforlu hale getirebilir” şekline tavsiyeler verdi.