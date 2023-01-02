Doğal yaşam parkı Ormanya Kovid-19 öncesindeki hareketli günlerine kavuştu

Geçen yıl 7 milyon 91 bin kişinin ziyaret ettiği Kocaeli'deki "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya, tedbirlerin kaldırılmasıyla Kovid-19 salgını öncesindeki hareketli dönemine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan Ormanya, 52 türde 829 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Orman kütüphanesi, ormanköy, kamp alanları ve yürüyüş parkurları gibi farklı etkinlik imkanları da bulunan Ormanya'yı geçen yıl 7 milyon 91 bin kişi ziyaret etti.

Kovid-19 öncesi dönemde 2019'da 7 milyon 211 bin kişiyi ağırlayan Ormanya, tedbirlerin kaldırılmasının ardından yeniden eski hareketli günlerini yaşıyor.

Yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çeken Ormanya, dört mevsim ziyaretçilerini bekliyor.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, Ormanya'nın 2022'de de ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Farklı deneyimler için Ormanya'daki alanların ziyaret edildiğini aktaran Alioğlu, "Kimi çocuk hayvan çiftliğimizde hayvanlarla yakın temas kurabildi kimi yaban yaşam alanı içerisinde doğa yürüyüşlerinde bir araya geldi, kimi ise doğa eğitim ve etkinliklerimizle Ormanya'da bulunma fırsatı buldu." dedi.