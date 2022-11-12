Doğadan topladığı 30 çeşit meyve ve sebzeden sirke yapıp satıyor

Evli ve 4 çocuk annesi Gülhanım Sürekli, bahçesinde yetişen meyveleri değerlendirmek isterken, Kovid-19 sürecinde insanların doğal ürünlere yöneldiğini görünce sirke yapmaya karar verdi.

Sirke yapımı konusunda internet üzerinden de araştırma yapan Sürekli, önce bahçesinde bulunan meyveleri kullanarak doğal yöntemlerle sirke yapımına başladı.

Kısa sürede ürün çeşidini artıran Sürekli, 30 çeşit meyve ve sebzeden yaptığı sirkeyi çevresinde talep edenlere ve sosyal medya aracılığıyla satıyor.

Yaşadığı evin alt katını sirke üretimi için kullanan Sürekli, , bu işe bahçesinde yere dökülen meyveleri nasıl değerlendirebileceği düşüncesiyle başladığını söyledi.

Babasının pekmez yapabileceğini söylediğini ancak kendisinin sirkeyi denemek istediğini belirten Sürekli, "Deneme yanılma yöntemiyle yapmayı başardım. İnternetten araştırmalarım oldu, kızlarım da yardımcı oldu. Böylece sirke yapımını başardım." dedi.

Bahçesindeki meyvelerin yanı sıra çevresinde doğal olarak yetişen meyvelerden de eşinin toplayıp getirdiğini anlatan Sürekli, "Sürekli çeşidi artırdım. Şu anda elimde 30 çeşit sirke bulunuyor. İsteğe göre de bunu çeşitlendirebiliyorum. Elma, alıç, üzüm, armut, kiraz, muşmula, kaktüs inciri, kızılcık, böğürtlen, kuşburnu, limon, zencefil, enginar, bal kabağı, erik, çam kozalağı, Trabzon hurması gibi birçok üründen sirke yapıyorum." dedi.