Depremzede kadınlar dijital hayata adım atıyor

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da konumlandırılan konteyner sınıflarda, kursiyer kadınlara hem geleneksel el sanatları hem de dijital teknolojiler alanlarında eğitim alma imkânı sunulacak.

Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesinin yeni döneminde ana odak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kadınlar olacak. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı proje kapsamında Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da toplam 15 eğitim konteyneri kuruldu. Konteyner sınıflarda, depremzede kadınlar, geleneksel el sanatları kurslarına katılarak el emeği ürünler üretebilecekleri gibi, bölgeye özel geliştirilen “Dijital Dünyaya Giriş” eğitimleriyle de dijital becerilerini geliştirerek ürettikleri geleneksel ürünleri dijital kanallarda satabilecekler. “Dijital Benim İşim” projesiyle bu yılın sonuna kadar afet bölgesi dahil toplam 20 ilde 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

“Dijital Benim İşim” projesinin yeni dönemi kapsamında afet bölgesinde yapılan çalışmalar Kahramanmaraş EXPO Konteyner Kent’te düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası eğitim konteyneri ziyaret edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla ‘Dijital Benim İşim’ projesinin üçüncü dönemi başladı. Bu proje ile kadınların dijital yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kadınlara Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama olmak üzere iki farklı eğitim programı sunuyoruz. Kursiyerlere halk eğitimi merkezlerinde 30 saatlik Dijital Okuryazarlık ve 44 saatlik Dijital Pazarlama eğitimi sunuyoruz. Eğitimlerin bir bölümü yüz yüze, bir bölümü ise uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Proje eğitimleri yeni döneminde Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 20 ildeki 180’den fazla halk eğitimi merkezinde yaklaşık 400 eğiticiyle verilecek. Bu yıl proje eğitimlerinin 15 bin kadın kursiyere ulaşmasını hedefliyoruz. 20 ilimizdeki kursiyerlerimizi halk eğitimi merkezlerimizde verilen Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama kurslarıyla, deprem bölgesinde ise ‘Dijital Dünyaya Giriş’ eğitimleriyle buluşturuyoruz.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şöyle konuştu:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Dijital Benim İşim’ projesinde, teknoloji odaklı eğitimlerle kadınların dijital becerilerini geliştirerek dijital topluma dahiliyetlerini sağlamayı ve ekonomik hayata katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. Projemizin üçüncü dönemi için hem deprem bölgesindeki kadınları destekleyecek, hem de deprem bölgesi dışında yer alan 17 proje ilinde Dijital Pazarlama ve Dijital Okuryazarlık eğitimlerimizi sürdürecek şekilde kapsayıcı bir model çalıştık. Bu doğrultuda bölgede eğitim konteynerleri konumlandırdık. Bölgedeki kadınlar eğitimlerimize katılarak yöresel ürünler üretip, teknolojinin getirdiği imkânlar doğrultusunda bu ürünlerin satışını yaparak hem sosyal hem de ekonomik hayata katılabilecekler. Ayrıca, bölgeye özel geliştirdiğimiz ‘Dijital Dünyaya Giriş’ eğitimiyle dijital beceriler kazanabilecekler. Projemizin bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle, bölgede yaşayan tüm kadınları eğitimlerimize katılmaya ve hayatlarında yeni bir pencere açmaya davet ediyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, konteyner kentler var olduğu sürece biz de burada olmaya devam edeceğiz.”

20 ilde 15 bini aşkın kadına ulaşıldı

“Dijital Benim İşim” projesiyle bugüne kadar toplam 20 ilde 15 bini aşkın kadına ulaşıldı. Projeye bu yıl dahil olacak 15 bin yeni kursiyer ile birlikte 3 yıl içinde ulaşılan toplam kadın kursiyer sayısı 30 bine yükselmiş olacak. Bugüne kadar 2 sosyal medya yarışması da düzenlendi. Dijital Pazarlama eğitimlerine katılan kursiyerler arasında yapılan bu yarışmalarda, katılımcılardan kendi işletmelerinin veya seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetmeleri istendi ve başarılı yarışmacılara cansuyu sermayesi sağlandı.

Her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı

Proje kapsamında düzenli olarak sosyal etki ölçümlemesi de yapılıyor. Buna göre proje, kadınların yalnızca dijital bilgi ve becerilerini artırmıyor, aynı zamanda özgüven ve motivasyonlarının artmasında, dijital dünyanın önemine dair farkındalık kazanmalarında ve destekleyici ilişkiler geliştirmelerinde önemli rol oynuyor. Projenin kadınların dijital okuryazarlık oranını %24, dijital pazarlama bilgilerini ise %29 yükselttiği görülüyor. Aynı çalışmaya göre, projede 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı.

“Dijital Benim İşim” projesine katılmak için https://turkiyevodafonevakfi. org.tr/projeler/dijital-benim- isim/dijital-benim-isim- basvuru-formu adresinden başvuru yapılabiliyor.