Depremzede izcilerin 81 il için yaptığı tohum topları toprakla buluşuyor

Kuveyt Türk’ün desteğiyle Türkiye İzcilik Federasyonu’nun depremzede izcilere yönelik Ağustos ayında İstanbul Beykoz’da düzenlediği “Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı” faaliyeti kapsamında depremzede izci öğrencilerin yaptığı 81 bin tohum topu toprakla buluşuyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ilk etapta 22 ilde başlatılan topum toplarını doğayla buluşturma faaliyeti, şehirlerin yağış durumuna göre Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

Türkiye İzcilik Federasyonu’nun İstanbul Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi’nde, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin (ÇEKUD) koordinasyonunda düzenlenen ‘Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu’ faaliyetine yaşları 10-15 arasında olan 1.500’e yakın izci katıldı. Kampa katılan depremzede öğrenciler, temel izcilik eğitiminin yanı sıra ÇEKUD tarafından kurulan atölyede, deprem sonrası gösterilen yardımseverlikten dolayı tüm Türkiye’ye teşekkür etmek için kendi elleriyle tohum topları üretti. Üretilen tohum topları, her bir şehre bin adet olmak üzere 81 ile gönderildi. Tohum topları, çevre gönüllülerinin, izcilerin ve Kuveyt Türk çalışanlarının katımıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında toprakla buluşturulmaya başlandı.

“Tohum topları ülkemizin dört bir köşesinde fidana dönüşecek”

Türkiye İzcilik Federasyonu’nun İstanbul Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki tohum toplarını doğayla buluşturma faaliyetine katılan Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Çevresel sürdürülebilirliğe ve çevre bilincinin artmasına katkı sağlamayı vazife bilmekteyiz. Bu kapsamda, Türkiye İzcilik Federasyonu’nun depremzede çocuklarımıza yönelik düzenlediği ‘Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı’na ve ÇEKUD tarafından geliştirilen ve kampın önemli etaplarından biri olan ‘Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu’ projesine destekte bulunduk. Böylece hem depremzede çocuklarımızın yanında yer almanın hem de tohum toplarıyla ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlamış olmanın kıvancını aynı anda yaşadık. Deprem sonrası halkımızın ortaya koyduğu yardımseverliğe, depremzede çocuklarımızın sürdürülebilir bir gelecek için tohum toplarıyla karşılık vermesini çok anlamlı bulmaktayız. İlk tohum toplarını bugün burada izcilerimizle birlikte doğayla buluşturuyoruz. Burada olduğu gibi 81 bin tohum topunun ülkemizin dört bir yanında fidana dönüşecek olması hepimizi heyecanlandırıyor. Tohum toplarını hazırlayan depremzede izci çocuklarımıza, topları doğayla buluşturan izcilerimize ve çevre gönüllülerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplara ağaç tohumları ve meyve çekirdekleri konuldu

Geleneksel bir tohum saklama ve fidanlaştırma tekniği olan tohum toplarına çam, selvi, akasya, defne, palmiye, akça ağaç, sedir gibi ağaç tohumları ile elma, armut, kiraz, vişne, erik gibi meyvelerin çekirdekleri yerleştirildi. Kil toprak ve samandan yapılan her bir tohum topuna, 3-4 çeşit tohum veya meyve çekirdeği eklendi.

Deprem bölgesine özel selvi tohumlarından yapılan toplar, depremde hayatını kaybeden 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın mezarlarının başına yerleştirilmeye de başlandı. Diğer illerde ise tohum topları uygun iklim ve coğrafi şartlar dikkate alınarak doğaya bırakılmaya devam ediyor.