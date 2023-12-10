Depremzede Esnaf Kızılay İle İşlerine Devam Ediyor

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenenlere desteğini sürdüren Türk Kızılay, afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında Sosyoekonomik Güçlendirme Programını devreye aldı. Programla hayata geçirilen Esnaf Destek Projesi ile Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye’de Esnaf ve Sanatkârlar Odaları iş birliğinde iş yeri zarar görmüş esnafa destek verildi. Destek programı kapsamında belirlenen illerdeki esnafın kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odasına verilen ihtiyaç listesi doğrultusunda üst sınırı 50 bin TL olan nakdi yardım yapıldı. Esnaf Destek Projesi ile depremde kaybettikleri iş yerlerini yeniden faaliyete geçiren 607 esnaf için yapılan ödeme ise toplamda 25 milyon TL’ye ulaştı. Program Çiftçi Destek Projesiyle devam edecek.

“Kızılay benim arkamda”

Kızılay'ın desteğiyle yeniden bir düzen kuran Malatya Erkenekli tuhafiyeci Aysel Yılmaz "Daha da iyi olacağız eminim" ifadesinde bulunurken Kahramanmaraş’taki züccaciyeci Döndü Karabörk, “Ben eşimin, çocuklarımın, ailemin arkasındayım, Kızılay da benim arkamda.” diyor. Adıyaman'da engel tanımayan bakkal Kadir Demir, Hatay’da erkek kuaförü Yusuf Mıdık, Adıyaman’da terzi kardeşler Naime ile Hanife Doğmuş, Gaziantep İslahiye’de kuaför Hatice Gelebek ise mesleğine devam ederek depremin hasarlarını atlatmaya çalışıyorlar.

“Depremzederimiz yuvasına kavuşana kadar desteklerimizi sürdüreceğiz”

Depremin Kızılay’ın ana gündemi olduğunu vurgulayan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Deprem bölgesindeki afet iyileştirme çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz Sosyoekonomik Güçlendirme Programı ile ekonomik ve sosyal yapının iyileştirilmesi için iş fırsatları yaratma, küçük işletmelerin desteklenmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi faaliyetler yürütüyoruz. Depremzede esnafımıza da bugüne kadar yaptığımız ödeme tutarı 25 milyon TL’ye ulaştı. Bu ödemelerle bölgedeki küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları gideriliyor. Deprem sebebiyle kayba uğrayan afetzede esnafımız yeniden işlerinin başına geçtiler. Ancak deprem bölgesindeki işimiz henüz bitmedi. Depremzedelerimiz yuvasına kavuşana kadar da Kızılay olarak desteklerimizi sürdüreceğiz.” dedi.