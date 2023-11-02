Depremzede çocuklara Sarı Destek

OTC sektörünün lider firması Orzaks İlaç ve Doğu Pediatri Derneği, 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü kutlamaları kapsamında Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Verilen seminerle D vitamininin çocuklar ve yetişkinler için önemi vurgulanırken, çocuklar için hazırlanan etkinlik alanında illüzyon gösterileri, dans yarışmaları ve palyaçolar eşliğinde eğlenceli vakit geçirildi.

OTC sektörünün lider firması Orzaks İlaç, D vitamini eksikliğine dikkat çekmek amacıyla 7’den 70’e Sarı Destek diyerek, gelenekselleştirdiği 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü kutlamalarını Doğu Pediatri Derneği’yle birlikte Kahramanmaraş’taki depremzedelerle buluştu. Çocuklara yüz boyama, illüzyon gösterileri ve çeşitli oyunlar eşliğinde güzel bir anı bırakırken, ailelerine ise sempozyum verilerek, D vitamininin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.

Doğu Pediatri Derneği çocuk hekimlerinin yaptığı konuşmalarda, konteyner kentlerdeki çocukların çeşitli nedenlerle akranlarına göre daha zorlu bir hayatlarının olduğuna işaret ederek D vitamini takviyesine daha çok ihtiyaçları bulunduğunu belirtti. Buluşmada konteyner kentte yaşayan ailelere Ocean Vitamin D3 kitleri de dağıtıldı. Çocuklara güneş kadar parlak bir anı bırakıldı.

Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, geleneksel hale getirdikleri 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü kutlamalarını bu yıl depremzedelerle gerçekleştirmek amacıyla Kahramanmaraş’ta bulunduklarını belirtti. Alimoğlu; “Depremlerden en fazla çocuklar etkileniyor. Bugün Doğu Pediatri Derneği'mizdeki hocalarımızla birlikte D vitaminin sağlık üzerine etkilerini konuştuk. D vitamini salgın döneminde bağışıklık sistemini desteklemek üzerine toplumda kabul görmüş olsa da aslında D vitamini çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için de gereklidir. Etkinlikte ailelerimize D vitaminin önemini anlattık. Çocuklarla ilgili olarak burada çeşitli sosyal aktiviteler yapıyoruz. Bizim açımızdan burada olmak, çocuklarla vakit geçirmek çok kıymetli oldu." dedi.

Geçen yıl İstanbul'da Darülaceze Başkanlığı’nda kalan yaşlılarımızla birlikteyken bu yıl Kahramanmaraş'taki afetzede çocukların yanlarında olduklarını ifade eden Alimoğlu, 7’de 70’e Sarı Destek Projesiyle Türkiye’nin D Vitamini ihtiyacına dikkat çekmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Orzaks İlaç Pazarlama Müdürü Müge Turan, “Ülkemiz bir güneş ülkesi olmasına rağmen toplumumuzda D vitamini eksikliği çok yaygın görülüyor. Aslında sadece ülkemizde değil dünya genelinde çok yaygın görülüyor. Bu nedenle de tüm dünyada her yıl 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü olarak kutlanıyor. Biz de Orzaks İlaç olarak artık her yıl geleneksel hale getirdiğimiz D vitamini kutlamalarımızı bu yıl da Kahramanmarşa’ta gerçekleştiriyoruz. Zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan konteyner kent sakinlerinin sağlıklı ve güçlü kalabilmeleri için D vitamini düzeylerinin önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya D Vitamini Günü’nde Kahramanmaraş’ta olmayı istedik. Burada çocuklarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Bu etkinlikte Doğu Pediatri Derneği hocalarımızın desteğiyle vitaminin önemini konusunda burada yaşayan ailelerimize ve çocuklarımıza konuyla ilgili bir farkındalık yaratmak istedik.” dedi.