Deprem endişesi, karavan ve taşınabilir evlere olan ilgiyi arttırdı

Deprem, Türkiye’de son bir yıldır gündemden düşmüyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, Türk insanını güvenli yaşam alanları bulmaya yönlendiriyor. Karavan ve taşınabilir evler (Tiny House) 2023’ün son çeyreğinde yüzde 45 oranında ilgi gördü. İnsanlar, bu seçeneklerle deprem riskinden uzaklaşmayı hedefliyor.

Güvenli yaşam alanları, insanlar için her zaman önemli olsa da, doğal afetler sonucunda daha çok öne çıkıyor. Deprem riskinin yüksek olduğu bir zamanda, vatandaşlar güvenli yaşam alanlarına yöneliyor. Karavan ve Tiny House’lar, son yıllarda taşınabilir olmaları ve depreme dayanıklı olmaları nedeniyle insanların ilgisini daha çok çekiyor. Şehir hayatının getirdiği sorunlar ve doğal afetlerle mücadele etme isteği, mobil yaşam trendini artırıyor. Karavan sahipleri, riskli durumlarda ve ihtiyaç duyduklarında güvenli bir yere gidebilme imkânına sahip oluyorlar. Ayrıca, dışarıda kalmak zorunda kaldıklarında karavanlarında konaklayabiliyorlar. Bu yeni yaşam trendi, Türkiye’de konut tercihlerini değiştirirken, karavan ve Tiny House üreticileri de talebi karşılamak için farklı projeler geliştiriyor.

Talep, deprem kuşağında olan bölgelerden

Karavan sektörü temsilcilerinden İdeal Caravan Genel Müdürü Mehmet Kaya, “Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleştiği özellikle son birkaç yılda, vatandaşlar güvenli konut arayışlarında sıra dışı çözümlere yöneliyor. Karavan ve Tiny House'lar bu çözümler arasında yer alıyor. Güvenli yaşam endişesi karavan yaşamını alternatif olarak karşımıza çıkarıyor. Son istatistiklere ve bize gelen taleplere baktığımızda karavana olan talepte %45 seviyelerinde bir artış gözlemliyoruz” dedi.

Kaya; “Özellikle İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek bölgelerden daha fazla talep alıyoruz. İstanbul’u İzmir ve Antalya takip ediyor. Türkiye'nin deprem kuşağında olması, insanları güvenle konaklayabilecekleri yapılara yönlendiriyor. 2023 yılının son ayında Marmara’da, İstanbul’da da hissedilen biri 4.1 diğeri 5.1 şiddetinde iki deprem yaşandı. Haliyle bir ayda yaşanan bu iki deprem insanları endişelendirdi. En azından böylesi durumlarda geceyi tedirgin ve dışarıda özel araçlarda geçirmek yerine karavanlarında geçirmek isteyen ailelerin sayısının her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

İlerleyen zamanlarda güvenli barınma arayışı hızlanacak

Karavan yaşamı genellikle doğayla iç içe, minimalist yaşam tarzı ve esnek tatil anlamları taşırken özellikle deprem bölgelerinde farklı anlamlar taşımaya da başladığını belirten Mehmet Kaya, “Barınma adına toplumsal yapıyı etkileyen doğal afetler, karavan yaşamını da bir alternatif olarak ortaya çıkarıyor. Görülen o ki ilerleyen zamanlarda deprem gibi doğal afetler toplumun farklı ve güvenli barınma arayışını hızlandıracağını öngörüyoruz” dedi.