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Denizli'den kurutulmuş cennet hurması ihracatı artışta

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Denizli'den kurutulmuş cennet hurması ihracatı artışta
Türkiye'nin cennet hurması yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Denizli'nin Honaz ilçesinde hasat sonrası kurutulan hurma, başta Almanya ve İngiltere olmak üzere yurt dışından talep görüyor.

Honaz'da 13 bin dekar alanda üretimi yapılan cennet hurmasında hasat dönemi başladı. İşçilerle tarlaya giren çiftçiler, ürünlerini özenle topluyor. Yaş meyve, yurt içi ve ihracat için soğuk hava depolarına gönderiliyor.

Kurutulmak üzere eve getiren hurmalar ise burada işlemden geçiriliyor. Soyulup, özel aparata ya da tel askıya alınan hurma, burada bir süre güneşte kurumaya bırakılıyor.

Bu yıl 1160 çiftçi, hava şartlarından dolayı geçen yıla göre verimi yüzde 40 civarında düşen hurmadan 6 bin ton rekolte bekliyor.

Cennet hurması tarlada kilogramı 15-20 liraya, kurusu ise 150 ila 200 liraya satılıyor.

Honaz ilçesinden Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere ve Rusya’nın aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerine ortalama 2 bin 500 ton yaş hurma ihracatı gerçekleştiriliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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