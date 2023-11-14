Deniz Harp Okulu'nda 250 yıldır geleceğin "Barbaros"ları yetişiyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okul Komutanlığı, kuruluşunun 250'nci yıl dönümü münasebetiyle kapılarını basın mensuplarına açtı.

Tuzla yerleşkesinde düzenlenen basın turunda, geçmişten günümüze okulun eğitim faaliyetleri tanıtıldı.

Deniz Kurmay Albay Emin Yılmaz okulu tanıtan brifing verirken, DHO Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin eğitim ve yaşam alanları tanıtıldıktan sonra geminin kumanda edildiği köprü üstü, denizde haberleşme ve radar simülatörleri, daha sonra limanda kürek ve yat faaliyetleri gösterildi.

Öğrencilerin öğle yemeğinden sonra temel denizcilik eğitimleri izlendi.

Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser'in komutasında verilen eğitimde öğrencilere gemi kumandası, taktik muhabere, iki gemi arasında malzeme nakli, posta çantası alma verme gibi temel eğitimler gösterildi.

Harp okulları ve üniversiteler arası spor müsabakalarına hazırlanıyorlar

DHO öğrencilerinin atış eğitimine ilişkin bilgi veren Öğretmen Üsteğmen Doğan Sezer, kara, deniz ve hava harp okulları müsabakalarına hazırlamak için öğrencilerin akşamları derslerden sonra ikişer, üçer saat antrenman yaptığını söyledi.

Öğrencilerin erkekler ve kadınlar olmak üzere tabanca ve tüfek dalında müsabakalara katıldıklarını belirten Sezer, 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenen Atatürk Kupasında birincilik, Türk Silahlı Kuvvetleri Atış Şampiyonasında da beşincilik elde ettiklerini anlattı.

Tenis takımı antrenörü Albay Özgür Akar da kız ve erkek öğrenci takımlarının antrenmanlarını kapalı ve açık kortta haftada üç gün yaptıklarını ifade ederek, "Takımımız harp okulları arası spor müsabakalarında üç sene üst üste şampiyon olmuştur. Ayrıca üniversiteler arasında müsabakalara katılmaktayız." dedi.

DHO'da, "Araştırmacı, sorgulayıcı, değişim ve gelişime açık, devam eden ve gelişerek devam edecek olan MİLGEM'de (Milli Gemi Projesi) aktif rol alacak mühendislerini kanunlara ve amirlere mutlak itaat eden, doğru karar verme yeteneğine ve vazife bilincine sahip geleceğin Barbaros'larını yetiştirmek." şeklindeki misyonu doğrultusunda eğitimler sürüyor.