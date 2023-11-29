Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Mehmet" adı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı sağlık merkezinde, Şahire ve Abdulhadi Demir çiftinin oğlu dünyaya geldi.

Çift, 3 kilo 700 gram doğan çocuklarına "Mehmet" adını verdi.

İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın ile hastanenin başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, ziyaret ettikleri aileye hayırlı olsun dileğinde bulundu, altın hediye etti.