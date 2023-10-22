Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde Türk bayrağı açtı

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Türkiye'nin en büyük krater gölünde dalış etkinliği düzenlendi.

İlçede bir araya gelen Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ile AKUT'a üye 8 dalgıç, araçlarla 2 bin 247 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu bölgeye geldi.

Burada hazırlıklarını yaptıktan sonra kanoya binen dalgıçlar, ardından göle dalarak saygı duruşunda bulundu, Türk bayrağı açtı.

Türkiye Su Sporları Federasyonu dalış eğitmeni Kadir Erekinci, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ulusal değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Erekinci, "Ecdadımızın bize bıraktığı bu güzel vatanı sevelim, sahip çıkalım. Ülkemizin her noktasında dalgıçlarımız var. Biz de Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nemrut Krater Gölü'ne dalış gerçekleştirdik. Doğa harikası yerden ses vermek istedik. Ülkemize güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.