Cumhuriyet’in 100 yıllık dönüşümü masaya yatırıldı

Borusan Holding, Borçelik ve Borusan Lojistik’in ana sponsor; Aygaz, BİLSEV Group, Opet ve Tüpraş’ın platin sponsor, Vakıf GYO’nun ise altın sponsor olduğu kongrenin açılış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan gerçekleştirdi. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık geçmişinde ekonomik ve toplumsal açıdan büyük bir dönüşümden geçti. Cumhuriyetimizi önümüzdeki 100 yıla taşıyacak olan değerlerimizin yapı taşları geçtiğimiz 100 yılda inşa edildi. Tarımdan sanayiye, ticaretten finansa, bilimden teknolojiye kadar yaşanan tüm gelişmeler Türkiye ekonomisini gelecek yüzyıla taşıyacak” dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 32. Kalite Kongresi’nin ilk gününde bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri buluştu. “Su Gibi” temasıyla hayata geçirilen kongrenin açış konuşmasında KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, “Gelecek 100 yılda ülkemizin birikmiş ve donanımlı insan sermayesinin toplumsal ve bireysel yetenek ve yetkinliklerinin gelişimi için her alanda yüksek kalite bilinci oluşturmamıza olanak sağlayan teknolojik gelişmelerin ve bilimin izinden gitmemiz gerekiyor. Evrensel hukuk ve adalet ışığında etik davranış, saygı ve güç birliği gibi değerler ülkemizi gelecek 100 yıla taşıyabilir. Ülkemizin 100 yıllık geçmişinden dersler çıkararak gelecek 100 yılın fırsat ve risklerini bilimin ışığında tüm açıklığıyla görebilir, bu yönde atılacak stratejik adımlarla önümüzdeki yüzyılda her açıdan daha da güçlü bir Türkiye inşa edebiliriz” dedi.

Konuşmasında Cumhuriyet’in 100 yıllık yolculuğunda Türkiye'de yönetim ve kalite anlayışının çok önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Bayraktar; “Biz de KalDer olarak bunun tam merkezinde olduk. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren toplam kalite yönetimi çalışmalarının yaygınlaştırılmasıyla işletmelerin üretim ve hizmet süreçlerinde önemli başarılar ve gelişmeler kaydedildi. 1998’de başlattığımız Ulusal Kalite Hareketi’nin özel sektörün yanı sıra kamu tarafından da sahiplenilmesiyle kalite anlayışı geniş kesimlere ulaştı. KalDer olarak 30 yılı aşkın süredir öncelikli olarak savunduğumuz iki gerçek var: Kalite ve sürdürülebilirlik. Bu doğrultuda Türkiye’de yönetim kalitesi, kurumsal dönüşüm ve sürdürülebilirlik için çağdaş yönetim felsefesi ve stratejik yönetim aracı olan EFQM Modeli’nin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Bu noktada önemli bir adım daha attık. Dünyanın yakından takip ettiği EFQM Forumu’nu Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına 2024 yılında EFQM Ülke Temsilcisi Türkiye Kalite Derneği ve yerel paydaş kuruluşlarımızın iş birliği ile İstanbul’da düzenlemek için girişimlerimizi sürdürdük ve sonuçlandırdık. Köklü, özgür ve özgün bir sivil toplum kuruluşu olarak gelecek 100 yılda da evrensel normlarda konu edilen yönetim kalitesi, yönetişim, sürdürülebilirlik, yıkıcı düşünce ile uyum ve buna benzer konularda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye belirtti.

Bu çalışmaların başında gelen Kalite Kongrelerinin hayata geçirilmesinin büyük bir emek gerektirdiğine değinen Bayraktar; “Tam da bu noktada kongremizin aylardır süren hazırlık süreci içerisinde bizlere koşulsuz destekte bulunan sponsorlarımıza, varlıklarıyla değer katan kurum ve kuruluşlara, KalDer genel merkez ve şubelerimizdeki çalışma arkadaşlarıma, tüm konuşmacılarımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine, bugünkü heyecanımıza ortak olan değerli üyelerimize ve konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimin en büyüğü ise elbette devrimleriyle Cumhuriyetimizi kuran ve bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, fikir ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize… Onlara özlem, minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Olmasaydınız olmazdık” diyerek sözlerini tamamladı.

KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar’ın ardından açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere söz alan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bu yıl ‘Su gibi’ temasıyla düzenlenen 32. Kalite Kongresi’nde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu önemli dönemeçte, elde ettiğimiz başarılarla gurur duyarken çözmemiz gereken toplumsal meselelerimizi de iyi anlamamız gerekiyor. Yeni yüzyıl için hayal ettiğimiz toplumsal gelişmenin inşasında eğitim, eğilmemiz gereken baş faktör olarak yer alıyor. Bu bağlamda herkes için erişilebilir, nitelikli ve kapsayıcı eğitimi sağlamamız gerekiyor. Hepimizin görevi ise gençlerin fikirlerini hayata geçirebileceği iklimi sağlamak. Bugün geldiğimiz noktada toplumsal kalkınma ve demokrasinin temel taşlarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği için hala önemli bir mesafe katetmemiz gerektiğinin de farkındayız” dedi.

Geçmişimizi iyi anlamanın ve neden sonuç ilişkisini doğru kurabilmenin, önümüzdeki yüzyılın iktisat politikalarında konuşlanan ilk adımlarından biri olması gerektiğini söyleyen Turan; “Kalkınma politikalarını tasarlarken birey ve toplum refahının bu çabanın temel motivasyonu olduğunu unutmamalıyız. Ekonomik kalkınmanın toplumun bütün bireylerine yayılması ve kalıcı olması için kurallara bağlı işleyen bir piyasa ekonomisi ve kapsayıcı sosyal politikalar inşa etmek zorundayız. Kapsayıcı ve istikrarlı bir ekonomik kalkınma için hiç şüphesiz yeşil ve dijital dönüşümün getirdiği fırsatları ve buna bağlı olarak dönüşüm sürecine uyumun gerekliliğini göz ardı edemeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye hepimizin ortak umudu… Bu noktada zaman zaman hızımızı yavaşlatan toplumsal ve ekonomik alanlarda çözülmesi gereken bazı sorunlarımıza çözümler geliştirmemiz için farklı kesimleri bir araya getiren diyalog mekanizmalarına ihtiyacımız var. Bugün 32. kez gerçekleşen Kalite Kongresi’nin de Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında önemli meselelere cevap aramamıza vesile olması sebebiyle çok değerli olduğunu düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.

Cumhuriyetimizin geçmişini irdeleyip geleceğe ışık tutmak amacını taşıyan Türkiye Kalite Derneği’nin ‘Su Gibi’ teması ile düzenlediği bu etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik eden İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan; “Ülkemiz coğrafi açıdan tabiatı, iklimi, doğal zenginlikleri ve konumu ile öne çıkıyor. Bu güzel ülkenin korunması ve gelecek nesillere teslim edilmesi bizlere düşen en büyük görevlerden biridir. Doğrularımızın ve yanlışlarımızın objektif olarak mercek altında değerlendirilmesi, yanlışlardan ders çıkartılması, doğruların ciddi bir planlama ile çoğaltılarak devam ettirilebilmesi Türk toplumuna umut veren geleceği hazırlayacaktır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Şair ve Yazar Sunay Akın, Su Gibi Geçti başlıklı konuşmasında katılımcıları Cumhuriyet’in 100 yıllık geçmişine uzanan bir yolculuğa çıkardı. Kongrenin 100.Yılında Türkiye Ekonomisi başlığında, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen konuşmalarında Türkiye ekonomisinin 100 yıllık geçmişini analiz ederek atılan doğru adımları ve yapılan hataları, kaçan fırsatlar ile yakalananların bilançosunu çıkardılar.

100 yılda toplumsal değişim ve dönüşümün dinamikleri ele alındı

100. Yılında Türkiye Toplumu başlığında Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer ile Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık, Toplum ve Önleme Çalışmaları Merkezi (CHSPS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Nilüfer Narlı 100 yılda Türkiye’deki toplumsal değişim ve dönüşümün dinamiklerini ele aldılar.

Türkiye’nin coğrafi konumu ve doğal zenginliklerinin önemine dikkat çekildi

100. Yılında Türkiye Coğrafyası başlığında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Coğrafyacı Prof. Dr. Meryem Hayır Kanat, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Feyz Çiftliği Kurucusu Sencer Solakoğlu Türkiye’nin coğrafi konumu ve doğal zenginliklerinin yarattığı güçlü potansiyele dikkat çektiler.

100 yılda kadınların verdiği mücadeleler gözler önüne serildi

Günün son konusu Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadını başlığında ise Yazar Özlem Özdemir ile Opet Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Yanınızdayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak kadınların verdiği mücadele ve Cumhuriyet’in bugünlere ulaşmasında sergiledikleri üstün gayretleri gözler önüne serdiler.

Kongrenin ikinci gününde Cumhuriyet’i geleceğe taşıyacak değerler ele alınacak

22 Kasım Çarşamba günü de tüm hızıyla devam edecek olan 32. Kalite Kongresi’nde alanında uzman isimlerin yer alacağı beş farklı başlık ile Cumhuriyeti geleceğe taşıyacak değerler ele alınacak. Kongrenin sonunda ise KalDer’in geleneksel olarak 32 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin sonuçları açıklanacak.

32. Kalite Kongresi sponsorlarının desteğiyle daha güçlü

Kalite Kongresi’ne bu yıl Borusan Holding, Borçelik ve Borusan Lojistik ana sponsor olurken; Aygaz, BİLSEV Group, Opet ve Tüpraş platin sponsor olarak destek verdi. Vakıf GYO’nun altın sponsor olduğu kongrede Doruk, Duyar, LAV ve TEKA gümüş sponsor; ER-BAKIR, HD Kauçuk A.Ş, Fersan, ISG Digitech, Kansai Altan, MetropolCard, Socar ve Akademi NDT ise bronz sponsor olarak yer aldı. Akkarınca Yazılım Evi, BHT Clinic, CCI, E.nocta ve KobiEfor’un hizmet sponsoru olduğu kongrenin sürdürülebilirlik sponsorluğunu ise GTAlliance üstlendi. Çok sayıda uzman ismi bir araya getiren kongre; 3D Teknomarket, Advanced Industries Packaging, Aromsa, Askon Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bosch, Cevher, Design Center, Doğan Koç Grup, ESBAŞ, IFS, Kayteks, Pınar Et, Urhan Tekstil, Vira Stratejik Ortaklık ve Yavuz Çehre’nin destekleri ile gerçekleşiyor.