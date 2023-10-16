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Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinden Ankara'ya bisiklet turu

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Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinden Ankara'ya bisiklet turu
Almanya'daki Köln Türk Alman Dostluk Derneği üyeleri, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinden Ankara'ya bisiklet turu düzenledi.

olculuklarına Selanik'teki Atatürk Evi'nden başlayan 4'ü Alman 10 bisikletçi, Batı Trakya'nın Gümülcine şehrine ulaştı.

Bisikletçiler, çıktıkları yolculuk hakkında bilgi verdi.

"Hükümetler gelir gider ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kalacaktır"

Köln Türk Alman Dostluk Derneği Başkanı Engin Sakal, yolculuğun, Cumhuriyet'in korunması için başlatılmış bir girişim olduğuna dikkat çekti.

Sakal, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş döneminde Avrupa'nın birçok ülkesinde diktatörlüklerin olduğunu ve azınlıkların baskı altında tutulduğunu hatırlattı.

Cumhuriyet'i muhafaza etmenin önemine dikkati çeken Sakal, "Her şeyden önce Atatürk'ün önderliğinde ve onun silah arkadaşları tarafından kurulan bir devletten bahsediyoruz. Eğer o devlet olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Bunun bilincine varmamız lazım. Hükümetler gelir gider ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kalacaktır." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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