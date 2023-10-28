Çorum Tandır Kebabı Sabır İster

Gastronomi açısından Denizli ile benzer özellikleri var. “Leb” demeden “leblebi” olduğunu anlamışsınızdır. Evet, Denizli Serinhisar’da üretilen leblebi ve nohut olarak Çorum en büyük pazarlardan biri olduğunu söyleyebilirim.

Lakin benim ilgimi Denizli Kebabını andıran Çorum Tandır Kebabı olduğunu belirtmeliyim. Görüntü ve sunum olarak çok çok benzer yönleri olsa da işin derinine indiğinizde çok farklılıklar gösteriyor.

Öncelikle Çorum Tandır Kebabı yapılırken çok sabırlı olunması gerekiyor. Süt kuzu parçalara ayrıldıktan sonra tuzlanıyor. Tuz ile marine edilmiş kuzu eti parçaları 1 hafta bekliyor. Et parçaları bir tarafı kanca şeklindeki şişler ile şişleniyor. Burada önemli şişler fırın içerisine girdiğinde etlerin asılı şekilde pişmesini sağlamaktır.

Çorum Tandır Kebabı, yapılırken fırın adeta bir kuyuya benziyordu. Daha önce Tokat Kebabı yediğimde bu fırınlardan görmüştüm. Ortasında boyuna demir bulunan yanlarda yanan meşe kömürü odunun aleviyle kuzu etleri ağır ağır pişiyorlar. Bu sırada etlerin yağları ortaya konan tava içerisinde birikiyor.

Burada Denizli Kebabı ile ortak bir sunum şekli var. Sünger gibi yumuşacık pideler olduğunu belirtmeliyim.

Çorum Tandır Kebabı, yaklaşık 3 – 3,5 saat sonra servise hazır oluyor. Çorum Kebabı satışı yapılırken kilo ile yapılmasına rağmen kemik fiyata ilave edilmiyor.

Kuzu etleri usta tarafından ayıklandıktan sonra pideler üzerine yerleştiriliyor. Tava içerisinde birikmiş yağ ile pideler yağlandıktan sonra soğan, domates ve közlenmiş biber ile birlikte servis ediliyor.

Son zamanlarda turşu cin biber de verdiklerini söylüyorlar. Oysa geleneksel sunumu bozmadan devam etmek önemli diye düşünüyorum.

Denizli Gurme YouTube kanalımda Denizli Kebabı hakkında çok videolar çektim. Çorum Tandır Kebabı hakkında ise bulabileceğiniz yazılı bilgi bile neredeyse yok diyebilirim. Çorum Tandır Kebabına öncelikle Çorumlu sahip çıkılmalı ve yerel idareciler tarafından coğrafi işaret ile taçlandırmalı diye düşünüyorum.

Çorum Tandır Kebabı hakkında bilgi aldığım Çakır Sami Kebap işletmesine teşekkür ederim.