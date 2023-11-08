Cinsel hayat iş hayatını etkiliyor mu?

kilerinde cinsel hayatın düzenli ve mutluluk verici olmasının her türlü diyalogumuzu daha verimli kıldığını biliyor muydunuz? Özellikle tüm günümüzü geçirdiğimiz iş yerimizde insanlarla aramızdaki ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesinin gerisinde bir cinsel arka plan vardır. Kadınlar tarafından kurulan ve 11 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren Avrupa’nın lider kaçamak uygulaması Gleeden’ın Türkiye’deki üyeleri arasından 2714 kişiyle yaptığı araştırma cinsel hayat ve iş hayatı arasındaki korelasyonu ortaya koyuyor.

Cinsel tatminsizlik iş yerinde huzursuzluk

“Cinsel tatminsizliğin iş hayatında sizi daha gergin yaptığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %72’si “Evet” diyor. “Tatminkâr bir gecenin ardından işe gittiğinizde, arkadaşlarınız sizde bir fark görüyor mu?” sorusuna katılımcıların %90’ı “Evet” yanıtını veriyor. Cinsel yaşamın iş performansına etkisi “Cinsel hayatınızın iş motivasyonunuzu etkilediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %74’ü “Evet” cevabını veriyor. “Cinsel hayatınız yolunda gitmediği zaman işinizde daha çok hata yapıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %58’i “Evet” derken, %42’si bundan etkilenmediğini belirtiyor.