Çiftlik Hayvanları’na özel tasarım atölyesi

Her hafta sonuna özel etkinlikler düzenleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, her hafta özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çiftlik Hayvanları konseptiyle atölye ve etkinlik düzenleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, çocukların yaratıcılığını ortaya çıkarırken diğer yandan da keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyor.

Çocuk kulübü alanında düzenlenecek olan doğa & tasarım atölyesi kapsamında çocuklar içinde en sevdikleri hayvanların olduğu hayallerindeki çiftliğin tasarımını yapacaklar. Renkli kağıtlarla kendi hayvan figürlerini tasarlayacak olan çocuklar, atölye sayesinde düşünme becerilerini ve bedensel eylemlerini öğrenim sürecine katarak kendi eserlerini yaratma becerilerini keşfedecek.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık...

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.