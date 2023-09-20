Cansu Dere: Başarının ve Zarafetin Sembolü

Türkiye'de meme kanseri farkındalığına dikkat çeken sembol, Pembe Top, onuncu yılında da sahada olacak. Bu özel projenin arkasında Anadolu Sağlık Merkezi ile Anadolu Efes Spor Kulübü beraber hareket ediyor. 2023 yılında Pembe Top'un tanıtım yüzü, sevilen aktris Cansu Dere olarak seçildi. 12 Ekim 2023'teki Anadolu Efes SK - Real Madrid basketbol maçında, erken tanının önemini vurgulamak adına Pembe Top'un sahadaki yerini alacak olması büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu özel gecede hava atışını ise Cansu Dere gerçekleştirecek.

Dünya Genelinde Meme Kanseri ve Erken Tanının Önemi

Her sene dünya genelinde iki milyondan fazla kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Bu, her 8 kadından birini etkileyen oldukça yaygın bir kanser türü. Erken tanının tedavi sürecindeki başarısında büyük bir rol oynadığı biliniyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes'in birlikte yürüttüğü Pembe Top Sahada projesi, kadınların bu erken tanı farkındalığına ulaşmasına destek oluyor.

Ekim Ayı: Meme Kanseri Farkındalık Ayı

Ekim ayı, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılıyor. Bu ay kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Real Madrid'e karşı oynayacağı EuroLeague maçında Pembe Top onuncu kez sahada olacak. Cansu Dere, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bu büyük karşılaşmada Pembe Top'la yapacağı hava atışıyla maça başlangıç yapacak.

Cansu Dere'nin Pembe Top'a Destek Mesajı

Projenin bu yılki yüzü olan Cansu Dere, meme kanserinin Türkiye'de kadınlarda en yaygın kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Kendisi, erken tanının kurtarıcı olduğuna inanıyor ve "Kadınları sağlıklarını izlemeye davet ediyorum. Sağlığımızın değerini geçtiğimiz yıllarda daha iyi anladık. 40 yaşından sonra her yıl mamografi çektirmek ve düzenli doktor kontrolleri oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Cansu Dere ve Pembe Top'un Özel Fotoğraf Çekimi

Projenin onuncu yılına özel, Cansu Dere "Pembe Top" ile bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Bu özel çekimde usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifiyle poz verdi.