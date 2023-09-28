Canan Karatay'dan şok eden açıklama Pilav saçları döküyor

Canan Karatay, “Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir” diyerek uyarılarda bulundu.

Açıklamalarıyla ezber bozan ünlü Profesör Canan Karatay’ın son açıklamaları dikkat çekti.

Canan Karatay, yaptığı açıklamada sıkça tüketilen pilavın kelliğe neden olabileceğini dile getirdi.

Saç dökülmesinin insülin eksikliğiyle ilişkilendirildiğini söyleyen Karatay, özellikle erkekleri bu konuda uyarılarını açıkladı.

“SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEMEL SEBEBİDİR”

Canan Karatay, pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri. Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir”