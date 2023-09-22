Çalıştığı Üniversitede Öğrenci Oldu: Hem Okuyor Hem Okutuyor

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Maral Yeşilyurt, kariyerinde yeni bir döneme giriş yaptı. Pandemi sürecinde başladığı önlisans programını tamamlayan Yeşilyurt, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne de geçiş yaptı. Bu durumla birlikte Maral Yeşilyurt, aynı üniversitenin hem öğretim üyesi hem de öğrencisi olma ayrıcalığına erişti. "Hayat dolu dolu fırsatlarla yüklü, önemli olan bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmek" diye konuştu.

Pandemi Döneminde Yeni Bir Eğitim Fırsatı: İkinci Üniversite Kaydı

Maral Yeşilyurt, pandemi sürecinin sunduğu eğitim fırsatlarından birini değerlendirdiğini belirtiyor. Önce Anadolu Üniversitesi AÖF Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'ne kaydolan Yeşilyurt, bu programı bitirdikten sonra DGS sınavına girerek Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne transfer oldu. "O bölümü seçtiğime gerçekten çok memnunum. Oradan DGS ile Moleküler Biyoloji ve Genetik'e geçiş yapabildim" şeklinde açıkladı.

Klinik Çalışmalardan Moleküler Biyolojiye: Çok Disiplinli Bir Yaklaşım

Dr. Maral Yeşilyurt, Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde özellikle ses bozuklukları ve ses terapisi üzerine çalıştığını ifade ederken, moleküler biyoloji ve genetik alanına olan ilgisini de vurguladı. "Bu alanda edineceğim bilgiler, klinik çalışmalarımda derinlemesine bir bakış açısı kazandıracak," dedi.