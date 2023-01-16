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BÜLENT VURAL İLE GASTROTURİZM

YAŞAM 16.01.2023, 10:07
BÜLENT VURAL İLE GASTROTURİZM

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ADINA FESTİVAL HAK EDEN KEBAP: DENİZLİ KEBABI

Denizli’nin coğrafi işaretli lezzeti Denizli Kebabı adına festival yapılmayı hak eden bir kebap olduğunu biliyor musunuz?

Denizli’de kuzu etinden yapılan, odun ateşinde pişirilen Denizli kebabı, enfes lezzetiyle hem yöre halkının hem de Denizli’ye giden yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Denizli Kebabı, 1800 yıllarından günümüze kadar Denizli’de yaygın olarak yapılan bir kebap türü. Bayramyeri’nde bulunan kasapların ellerinde kalan parça etleri pişirmesi ile başlamıştır.

Denizli Kebabı, 6 – 8 aylık kuzuların 8 parçaya bölünmesi ve çift taraflı şişlenmesi ile özel tuğla ile örülmüş kubbeli fırın içerisine diziliyor. Kuzunun bölümüne göre 3 - 3,5 saat fırın içerisinde çevrilen kuzu parçaları 3 – 4 saat içinde satışı yapılıyor.

Denizli Kebabı yapılırken geçtiğimiz senelerde ara butlar kullanılmıyordu. Yağsız yemek isteyenler için az miktarda da olsa arka but kullanmaya başladılar. 

Kuzu eti  fırın içinde yağlarından neredeyse arınıyor. Kebap kemikleri ile tartılıyor. İsteğe göre kemikleri temizleniyor. Yine sadece 3 pide fırını tarafından çıkarılan sünger yumuşaklığında 300 gr ağırlığında yapılan pideler üzerinde servis ediliyor. Denizli Kebabı kilo ile satılır. Porsiyon ile satılmaz. Dürüm yapılmaz. Minimum 250 gr servis edilir.

Denizli Kebabı yanında soğan ve domates söğüş verilir. Çatal ve bıçak verilmez. Çatal ve bıçak için çok ısrarcı olmaya da gerek yok… Çünkü kebabı ellerinizle yediğinizle daha fazla zevk alacağınızı iddia edebilirim. 

Fırın içerisinde meşe odunu kullanılmaz. Çünkü tütsüleme işlemi ile piştiği için uzun süre bir ateşe ihtiyaçları vardır. O sebeple halk arasında sakız ağacı denilen menengiç ağacı kullanılır. Bu ağaç kebapçıların sevdiği bir ağaç olduğu gibi ayrıca hoş bir lezzet verir. 

Denizli Kebabı, kuyu içinde yapılmaz. Denizli Kebabı, bakır leğenler içinde pişirilmez. Denizli Kebabı, ispirtolu ocaklar üzerinde servis edilmez. 

Denizli Kebabı yiyebilmek için gidebileceğiniz çoğu mekan Bayramyeri Camii alt tarafında bulunan Sarayköy Caddesi ve 357 Sokak üzerinde yer alıyorlar. Çevrede otoparklara aracınızı park edebilirsiniz.

Denizli Kebabı Nerede Yiyebilirim?

Kebapçı Mehmet Usta

Kebapçı Mehmet Usta, diğer kebapçılara göre çok farklı bir özelliğiyle ön plana çıkıyor. Denizli Kebabı Ustası Zafer Metinöz, 2 ila 3 saat önceden haber verildiği taktirde Denizli Kebabı Fırını içinde lokum gibi Denizli usulü Tavuk Kebabı yapıyor. Tavuk Kebabı , Ramazan aylarında yapılmasına rağmen yiyenler tarafından çok seviliyor. Mekanda Denizli Kebabı, Süt Kuzu Kelle Kebabı ve Tavuk Kebabı da bulabilirsiniz.

Adres: Saraylar, Eski, No:13/A, 20100 Merkezefendi/Denizli

Telefon: 0554 591 60 02

Kebapçı Halil Usta

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Kebapçı Halil Usta’nın mekanını şimdi oğlu Osman Albaş ve 29 yıldır beraber çalıştığı Kerim Saltur işletiyorlar. Kebapçı Halil Usta, pala bıyıkları ünlü olduğu için Kebapçı Pala olarak da anılıyor. Mekanda Denizli Kebabı ve Süt Kuzu Kelle Kebabı yiyebilirsiniz. Kebapçı Halil Usta, Pazar günleri kapalı.

Adres: Saraylar, Kebapçı Halil Albaş Eski Sarayköy Cad. 357. Sk, No:3/E Bayramyeri, 20100 Merkezefendi / Denizli

Telefon: (0258) 261 13 57

Kebapçı Baki

Pişen etler kilo olarak tartıldıktan sonra kemikli ya da kemiksiz olarak sunuluyor. Müşterinin isteğine göre et yağlı veya yağsız olarak pide ile servis ediyor. Mekanda Denizli Kebabı ve Süt Kuzu Kelle bulmanız mümkün oluyor.

Adres: Saraylar, Eski, Sarayköy Cd. No:15/B, 20100 Merkezefendi/Denizli

Telefon: 0533 249 33 11

Kebapçı Hüsamettin Usta

50 yıldır Denizli Kebabı Fırını önünden hiç ayrılmayan Kebapçı Hüsamettin Usta, Vedat Milor ve Mehmet Yaşin gibi gastronomi yazarlarından tam not almış ve rehberlerine girmiş bir mekan. Hüsamettin Usta, Denizli Kebabı’nı geleneksel olarak çatal ve bıçak vermeden sunuyor.

Adres: Bayramyeri Kaleici, 486. Sk. No:7/B, 20010 Merkezefendi/Denizli

Telefon: (0258) 241 40 60

Kebapçı Mustafa Usta

Yaşayan en yaşlı Denizli Kebapçısı olan Kebapçı Mustafa Usta, halen etini kendi hazırlıyor. Fırının başında Denizli Kebabını hazırlayıp servis ediyor. Mekanda Denizli Kebabı ve Süt Kuzu Kelle bulmanız mümkün oluyor

Adres: Saraylar, İzmir Asfaltı Üzeri No: 103, 20010 Merkezefendi/Denizli

Telefon: (0258) 261 48 10

Kebapçı Enver

Kebapçı Enver adı adeta Denizli Kebabı ile bütünlenmiş bir kebapçı. Denizli’ye gelen protokol tarafından tercih edilen mekanlardan biridir. Mekanda Denizli Kebabı ve Süt Kuzu Kelle bulmanız da mümkün.

Adres: Saraylar, Sarayköy Cd. no28, 20100 Merkezefendi/Denizli

Telefon: 0533 422 60 61

Geleneksel bir lezzet olan Denizli Kebabı festivali hak etmiyor mu?

Güzel sofralarda buluşmak dileğiyle…

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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