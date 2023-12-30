Bu mekanda Despina yasaları var

Yervant Şalvarcıoğlu Despina’yı şöyle anlatıyor..

Meyhane tarihinin kural koyucusu, Türkiye’mizin ilk KADIN MEYHANECİSİ , o günkü ismiyle İmroz 1919 dogumlu olup aslen Gökçeadalı bir Rum aileden gelir ,

Ası; DESPİNA KANLI, MADAM DESPİNA ya da DESPİNA ABLA...

Enfes lezzetleri ve meyhane kuralları ile , her masa aynı masada oturanların kendi cumhuriyetidir , kendi masasının kralıdır , " SOFRANIN BİR ADABI VARDIR " felsefesini benimseyen bir Madam , bir Abla ,

Herkes kendi masasında eğlenecek, aksi taktirde bir daha gelmeyecek !

Şahsına münhasır kuralları ve enfes mezeleri ile gerçek bir meyhane kurdu ve yaşattı , hem de makul fiyatlarla , kazıklamadan , vefatından sonra bile kuralları çiğnenemedi , bugüne kadar vasiyetine sadık kalındı.

Madam Despina simsiyah saçlarını sımsıkı bir topuzla arkada toplayan, bakışları ile koskoca bir meyhaneyi idare eden , adam gibi bir madamdı ,

Onay vermediği kişileri mekanına sokmayan , limitsiz içki vermeyen Despina'nın mekanında bugün de belirli kurallar yaşamaktadır ,

Meyhane adabında içkiyi fazla kaçırmak , usulsüz davranmak kabul edilemez bir davranıştır , İçkide ölçülü olmak zorunluluktur ,

Madam Despina'nın müdavimleri arasında siyasetçiler, sanatçılar, yazarlar ve esnaf da vardır , her sınıftan insan yer , içer, eğlenir,

Zaten farklı kesimden insanların dostça toplandıkları yerlerdir meyhaneler , mahallenin bıçkınıyla muhtarını buluşturan sosyalleşme alanlarının en önemlisidir ,

Kur masayı Madam Despina

Kirli beyaz muşamba örtüleri ser

Çek sediri asmanın altına

Yanında bir ince Müzeyyen abla

Yine mi güzeliz, yine mi çiçek?

Hamdolsun

Taze mi bitti topik

Canın sağolsun

Amanın yine mi güzeliz, yine mi çiçek?

Hamdolsun

Altınbaş kadehe yağ gibi dolsun

Gece çok genç, arzular şelale

Haber etsek o yare

Gelse Bomonti'den

Şereflendirse bizi

Olsak teyyare

Yine mi güzeliz, yine mi çiçek?

Hamdolsun

Taze mi bitti topik

Canın sağolsun

Amanın yine mi güzeliz, yine mi çiçek?

Hamdolsun

Altınbaş kadehe yağ gibi dolsun

Yine mi güzeliz, yine mi çiçek?

Hamdolsun

Taze mi bitti topik

Canın sağolsun

Amanın yine mi güzeliz, yine mi çiçek?

Hamdolsun..!

16 yıl önce tarihler 25 Haziran 2006'yi gösterdiğinde şeker hastalığına yenik düşen Turkiye'nin ilk kadın meyhanecisi Despina Kanlı , bir diğer adıyla Madam Despina'nin aziz hatırasına saygıyla !

Yervant Şalvarcıoğlu