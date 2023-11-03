Black Friday Tüyoları

Geçen yıl Black Friday satışları, çevrimiçi alışveriş yapanlardan 9,12 milyar ABD doları tutarında rekor bir gelir elde etti. İşte size, Adjust’ın Black Friday kampanyalarınız için önerdiği ipuçları. Bu ipuçları çoğu e-ticaret uygulamaları için geçerli olsa da tüm sektörlerdeki uygulamalar, Kasım ayı dijital çılgınlığından yararlanmak için ilham alabilir.

1. Promosyonunuza daha erken başlayın

Pek çok kişi, her yıl mağazalarda tatil dekorasyonlarının ortaya çıkmasından şikayetçi olsa da istatistikler, aynı kişilerin çoğunun Black Friday indirimleri için muhtemelen daha erken alışveriş yapacağını ortaya koyuyor. ABD'de alışveriş yapanların yalnızca %9,6'sı alışveriş yapmak için Black Friday'yi bekliyor; %22'si Ekim ayında ve %24'ü Kasım ayında Black Friday haftasından önce alışveriş yapıyor. Bu nedenle, rekabeti azaltmak için uygulama pazarlamanıza bu ayın başlarında başlayın.

2. Sezonsallık için ASO'yu optimize edin

2022'de çevrimiçi satışların %48'i (rekor bir sayı) akıllı telefonlardan yapıldı ve önümüzdeki yıllarda daha fazla tüketicinin akıllı telefonlarından Siber Beş satın alma işlemi yapmasıyla bu sayının artması bekleniyor. Bu nedenle, e-ticaret uygulama pazarlamacıları uygulama mağazası optimizasyonlarını (ASO) Black Friday mesajlarıyla ilişkili sezon şartlarını içerecek şekilde güncellemelidir.

Örneğin alışveriş uygulaması Rakuten , Black Friday fırsatlarını öne çıkarmak için uygulama mağazası açıklamasını, tanıtım metinlerini ve Apple App Store'daki ekran görüntülerini değiştirdi. Sonuç? Rakuten'in "Black Friday" terimi için App Store sıralaması 7 Ekim 2022'de 23. sıradan, Black Friday 2022'de yedinci sıraya yükseldi.

Yaklaşan tatil sezonuna hazırlanmak için ASO'yu derinlemesine incelemek istiyorsanız Mobil uygulama pazarlamacısının uygulama mağazası optimizasyonuna ilişkin eksiksiz kılavuzuna göz atın.

3. Sosyal medyanın öneminin farkına varın

Evet, sosyal medya her pazarlamanın "zorunluluk" listesinde yer alır, ancak Black Friday pazarlama stratejinizin bu temel ayağını ihmal etmeyin. 2023 Sprout Sosyal Endeksi'ne göre tüketicilerin %52'si, yeni ürün ve hizmetleri keşfetmek için son iki yılda sosyal medyayı önceki iki yıla göre daha fazla kullandı. Uygulamanızda Black Friday öncesi kampanyaları duyurmak veya heyecanı artırmak için sosyal medyada bir yarışma düzenlemek için influencer marketingi , özellikle de mikro influencerleri düşünün. Ayrıca yeni kullanıcılara ulaşmak için hashtag'leri kullanın.

4. Rekabetçi bir şekilde teşvik edin

Geçtiğimiz günlerde Kasım ayındaki e-ticaret uygulaması kullanım artışı makalemizde ele aldığımız gibi, Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki beş günlük dönemde e-ticaret uygulamalarında inanılmaz bir büyüme yaşandı. Ulusal Perakende Federasyonu , ABD'de tüketicilerin dörtte üçünden fazlasının bu dönemde alışveriş yaptığını söylediğini ancak Black Friday'in dünyanın diğer bölgelerine yayıldığını bildirdi. Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, dünya genelindeki e-ticaret uygulamaları, Black Friday döneminde Kasım 2022 günlük ortalamasına kıyasla günlük ortalamanın üzerinde önemli zirveler yaşadı.

Bunun e-ticaret uygulamalarını teşvik etmesi gerekirken aynı zamanda sıkı rekabet gerçeğini de devreye sokuyor. Rakiplerinizden öne çıkmak için tatil pazarlama stratejinizi, göz alıcı reklam öğeleri ve kullanıcılara ve potansiyel kullanıcılara gerçekten faydalı tekliflerle sezonluk teşvikler oluşturmaya odaklayın. Kullanıcının yeniden etkileşimini ve kullanıcıyı elde tutma oranını artırmak için mevcut kullanıcılara özel teklifler sunmayı düşünün. Anlaşmalar ve erken erişim kodları için uygulama içi geri sayımlar da ilgiyi artırabilir.

Tüm sektörlerdeki uygulamaların bu sezondan yararlanabileceğini ve aşağıdakileri Black Friday pazarlama kampanyalarına dahil edebileceğini unutmayın:

Oyun uygulamaları: Diğer oyunculara uygulama içi öğeler satın almak ve hediye etmek için gizemli paketler

Abonelik tabanlı uygulamalar: "Erken kayıt" indirimleri/İlk ayı ücretsiz alın

E-ticaret uygulamaları: Bir alana bir bedava

Seyahat uygulamaları: Tatil kuponu

Fitness ve sağlık uygulamaları: Tatil sırasında uygulamayla etkileşime geçmek için ekstra puanlar

5. Black Friday e-posta pazarlamanızı yükseltin

Mobil uygulamalar için e-posta pazarlaması her zaman önemli olmuştur, ancak Black Friday e-posta pazarlama kampanyasına sahip olmanın gücünü hafife almayın. Yukarıdaki teşvik konusuyla ilgili olarak e-posta pazarlaması, tatil pazarlama kampanyalarınızın reklamını yapmak için mükemmel bir kanaldır.

5 Black Friday e-posta pazarlama fikri:

1. Okuyucuları uygulamanızın VIP üyeleri olmaya teşvik edin ve Black Friday özel etkinliklerine erken erişim verin.

2. Kullanıcıların sepetlerindeki ürünleri terk etmesi durumunda, ortalama sipariş değerlerinizi artırmak için onlara ek satış ve çapraz satış fırsatlarını e-postayla gönderin.

3. Yılbaşı alışverişi yapanların %30'u Ekim ayında veya daha erken bir zamanda hediye satın alma konusunda araştırmaya başlarken, hediye kılavuzlarını e-postayla gönderin.

4. Uygulamanızda e-posta yoluyla yüksek oranda indirimli ürünlerin reklamını yapın ve mümkünse bu indirimdeki ürünlere ilişkin kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için tercih edilen birinci taraf verilerinden yararlanın.

5. Black Friday pazarlama e-postalarınızdan birine bir geri sayım takvimi ekleyerek veya "yalnızca bugün" anlaşmaları yaparak aciliyeti artırın.

6. Hediye verme mevsiminden yararlanın

İster şükran ruhuyla ister tatil hediyelerini önceden düşünerek olsun, birçok tüketici Black Friday sırasında "hediye verme" modundadır. Uygulamanızla etkileşime geçmelerini ve bunu arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaşmalarını kolaylaştırın.

Örneğin oyun uygulamaları, başka bir oyuncuya ücretsiz can, silah veya kıyafet hediye ederek etkileşimi artırabilir. E-ticaret uygulamaları, kullanıcıların Black Friday indirimini minnettar oldukları biriyle paylaşmalarına olanak tanıyabilir ve eğlence uygulamaları, sezonluk bir hediye olarak abonelik hediye etmeyi önerebilir.

7. Medya karması modelleme yoluyla sezonluk pazarlama etkisini yakalayın

Gelecekteki sezonluk pazarlama çalışmalarınızı bilgilendirmek amacıyla pazarlama bütçenizin önceki Black Friday pazarlama kampanyaları için nasıl harcandığını görmek için neden geçmiş verileri kullanmıyorsunuz? Medya karması modelleme (MMM) ile pazarlamacılar, gelecekteki pazarlama faaliyetlerinin bir işletmenin yatırım getirisi (ROI) üzerindeki etkisini tahmin etmek için çeşitli kanallardan ve kaynaklardan toplanan verileri analiz edebilir.

MMM'nin en büyük avantajlarından biri, dönemselliğin uygulama kampanyalarınızın başarısını nasıl etkilediğini gösterme yeteneğidir. Birçok e-ticaret uygulaması için bu faktör, gelecekteki reklam harcamalarınızı nasıl planlayacağınızı anlamak açısından hayati öneme sahiptir. Bu konuyu daha derinlemesine anlamak için medya karması modelleme (MMM) kılavuzumuza göz atın.

8. Black Friday SMS pazarlamasını ve anlık bildirimleri hatırlayın

Tüketicilerin %80,5'inin mesajlarını aldıktan sonra beş dakika içinde kontrol ettiğini biliyor muydunuz ? Black Friday kısa mesajı veya anlık bildirimi en yeni Black Friday pazarlama fikirleri olmasa da çoğu zaman gözden kaçırılıyor. Sorunsuz bir sezonluk kullanıcı deneyimi için promosyon kodlarını, özel bir açılış sayfasını ve derin bağlantıyı kullanın .

Black Friday SMS pazarlama/anında bildirim fikirleri:

* Sezonluk indirimlerde aciliyetin artması için bir geri sayım mesajı açın.

* Özel fırsatlar veya kuponları paylaşmak için anında bildirim gönderin.

* Fiyat düşüşü olduğunda kullanıcıları bilgilendirin.

* Bir kullanıcı sepetindeki ürünleri terk ettiğinde yeniden hedefleme mesajları kullanın.

Yukarıdakilerden herhangi birini gerçekleştirmek için gizlilik ve uyumluluk düzenlemelerine uymanın önemli olduğunu unutmayın. Bu nedenle, uygulamanızın kullanıcı deneyimi stratejisinin bir parçası olarak kullanıcıların katılımını almanızı öneriyoruz.

9. “Şimdi al-sonra öde” seçeneğini eklemeyi düşünün

Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki beş günlük dönemde, şimdi al sonra öde (BNPL) siparişleri önceki haftaya göre %78 arttı ve gelir de %81 gibi muazzam bir artış gösterdi. Son dönemdeki ekonomik gerilemenin ortasında, pek çok müşteri mali açıdan sıkıntılı hissedebilir ancak yine de sezonluk indirimlerden yararlanmak isteyebilir. Uygulamalar, bir BNPL seçeneği ekleyerek tatil harcamalarını teşvik ederken kullanıcıların mevcut bütçelerine uygun esnek bir hızda ödeme yapmalarına olanak tanıyabilir.

10. Kampanyaları gerçek zamanlı olarak optimize edin

Adjust’ın Mobil uygulama trendleri verilerine göre Kasım ayı, e-ticaret uygulamalarının en yüksek yükleme sayısına sahip olduğu ay oldu ve bu da şüphesiz Black Friday pazarlama kampanyalarının desteğiyle gerçekleşti. Yılın bu döneminde kampanya başarısını en üst düzeye çıkarmak için pazarlamacıların kampanyaları gerçek zamanlı olarak optimize edebilmesi gerekir.

Pazarlamacılar, Adjust gibi bir ölçüm ve analiz paketiyle şunları yapabilir:

* Daha fazla verimlilik için tüm pazarlama verilerini tek bir yerde analiz edin.

* Uygulamalar, KPI'lar ve zaman aralıklarındaki sonuçları tek bir tabloda karşılaştırın.

* Kampanyaların nasıl optimize edileceğini öğrenmek için tüm veri kaynaklarından trendleri anında görün.

* Kazandıran iOS kampanyaları yürütmek için toplu verilerle güvenle çalışın.