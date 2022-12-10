Bir zamanlar cezaeviyle ünlü ilçemiz: BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa, içerisinde bulundurduğu yapay göleti, çocuk oyun alanları, piknik için ayrılan masalar, koşu ve yürüyüş parkurları, binicilik eğitimleri için çiftlik ve mini hayvanat bahçesi, açık ve kapalı spor alanları, hobi bahçeleri, sergi alanları, lunapark, kafe ve restoranlarıyla en hareketli ilçelerden biridir.

Bir adı da Ada Park olan Bayrampaşa Şehir Parkı, birçok aktivitenin yapılabileceği yerler dışında, konser ve etkinliklerin yapıldığı 4 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro da bulunmaktadır.

İsmet Paşa Mahallesi’ndeki İsmet Paşa Parkı ve Sosyal Tesisleri’nde bulunan çocuk oyun alanı, kamelyaları, süs havuzu, dinlenme alanları ve sosyal tesisiyle ailecek keyifle vakit geçirmenize olanak sağlamaktadır. İsterseniz süs havuzunu karşısındaki dinlenme alanlarında su sesi eşliğinde dinlenebilir, kamelyalarda sevdiklerinizle hoş sohbet vakit geçirirken, çocuklarınız kendileri için ayrılan oyun alanlarında eğlenebilir. Kafe ve restoran bölümünde farklı lezzetleri tadabilirsiniz.

Ülkemizin en büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinden olan Forum İstanbul 286 adet yerli ve yabancı mağaza ve markaya ev sahipliği yapmaktadır.

Bu yerde Sea Life İstanbul Akvaryum, Forum İstanbul Legoland Discovery Center, FunLap, Sinema ve Joypark gibi eğlence merkezleri de bulunmaktadır.

İsterseniz bu yerde bulunan onlarca kafe ve restoranlarda farklı lezzetleri tadabilirsiniz. 15 bin deniz canlısının bulunduğu bu yerdeki akvaryumda keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Yağmur Ormanı bölümünde de Amazon Ormanları’nın farklı tür balık ve pirinaları görebilirsiniz.

Türkiye’de başka bir örneği bulunmayan, Avrupa’da ise en büyük dinozor temalarına sahip olan Jurassic Land Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini görüyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar için tasarlanan bu mekân, oyun alanları, bilim merkezi ve kuluçka üniteleri gibi çok sayıda ilgi çekecek noktayı da içerisinde barındırıyor. Çocukların 50 metrekarelik bir alanda rehber eşliğinde arkeoloji kazısı yapması da mümkün.

Belediye tarafından inşa edilen Kemerburgaz Piknik ve Mesire Alanı, ziyaretçilerine hizmet veriyor. Kompleks olarak tasarlanmış olan mesire alanı, şehrin yorucu atmosferinden sizi resmen çekip çıkarıyor.

İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Bayrampaşa, yaptığım araştırmaya göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, Osmanlı’nın Balkan hâkimiyetinin sona ermesiyle birlikte binlerce Müslüman Balkan coğrafyasından, İstanbul ve Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır. 1927’de Bulgaristan’ın Filibe şehrinden göç eden ve yöreye ilk yerleşen göçmen grup, bölgede tarım ve hayvancılık yapmıştır. Bu doğrultuda, Veli Bey (Demirkapı), Ferhat Paşa ve Cicoz çiftlikleri kurulmuş, bugün Numune Bağ ve Abdi İpekçi Caddesi olarak adlandırılın alanda bağcılık yapılmıştır. Bayrampaşa’nın gelişip bugünlere gelmesinde Balkanlar’dan göç edenlerin katkısı büyük önem taşımaktadır.

1927’de Bulgaristan’dan başlayan, 1950’lerde Kuzey Makedonya’dan gelen insanlarla artan ve 1960’lı yıllarda Balkanlar’dan (eski adıyla Yugoslavya) göç eden Boşnaklarla doruğa ulaşan göç dalgası, Bayrampaşa’nın sosyal-kültürel alt yapısının oluşmasında oldukça etkili olmuştur. Balkan göçmenlerinin çalışkanlığı, aile bağlarına verdiği değer, Bayrampaşa’nın İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olması yolunda önemli katkılar sağlamıştır.1927’den itibaren gruplar halinde Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen göçmenlere ilaveten 1955’te İstanbul’un iki büyük caddesi olan Vatan ve Millet Caddeleri yapılırken evleri istimlake uğrayan vatandaşların çoğunun Sağmalcılar Köyü’ne yerleşmesi, bölge nüfusunun artmasına neden olmuştur.

Türkiye’de 1950’den itibaren kendini gösteren kentleşme olgusuna bağlı olarak, Anadolu’dan İstanbul’a göç eden insanların bir bölümü yerleşim yeri olarak Bayrampaşa’yı seçmiştir. Bölgeye 1950’li yıllarda yapılan fabrikalar, Bayrampaşa’nın yerleşim alanı olarak tercih edilmesinde oldukça etkili olmuştur. Mimar Sinan tarafından İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ve o dönemde aktif durumda olan temiz su kanallarına, binaların atık su giderlerinin hatalı bağlanması sonucu semtte kolera salgını baş göstermiştir. Salgına bağlı olarak çok sayıda insan yaşamını yitirmiştir. Dönemin yöneticileri tarafından, Sağmalcılar adının zihinlere kolera sözcüğüyle birlikte yerleştiği düşünülerek, Dördüncü Murad’ın sadrazamlarından Bayram Paşa’nın burada bir çiftlik sahibi olmasından esinlenilerek Sağmalcılar adı, 1971’de Bayrampaşa olarak değiştirilmiştir.1970 öncesinde tarıma dayanan bir ekonomisi olan Bayrampaşa, 1970 sonrası hızlı kentleşmeye bağlı yoğun göç sonucunda, ekonomisi sanayi ve ticaret ağırlıklı bir ilçe olmuştur. Ağır bir sanayisi olmayan Bayrampaşa'da, sanayi; yedek parça, otomobil tamiri, kalıpçılık, elektrik elektronik parça üretimi, hırdavat alet üretimi, plastik döküm, soğuk demir işlemesi, talaşlı üretim, tekstil gibi alanlara yönelmiştir. Gününüzde Bayrampaşa’da tarım alanı mevcut değildir. Tarihi eserler bakımından önemli bir yeri olan ve bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak ayrılan Maltepe Askeri Hastanesi, 1827’de yaptırılmıştır. Bina dört cephelidir. Orta yerinde büyük bir avlusu vardır. Ön cephesi tek, öteki yönleri ikişer katlıdır. Tavanları yüksek, odaları ve koğuşları geniştir. 1922’de lağvedilen hastane bir müddet askeri okul ve daha sonra kışla haline getirilerek 66. Tümen’in karargâhı olarak kullanılmıştır. Ferhat Paşa Çiftliği 20. yüzyılın başlarında merhum İbrahim Turhan tarafından ilçemize kazandırılmıştır. Balkan Harbi yıllarında Selanik’ten Türkiye’ye gelen İbrahim Turhan, Litros’a -bugünkü Esenler- gelir. Bu bölge o yıllarda Rum köyüdür. İbrahim Turhan bu bölgeye Türklerin yerleşmesinde öncülük eder ve geniş bir arazi satın alarak burada bir çiftlik yaptırır. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Koca Sinan tarafından Bayrampaşa’da yapılan su terazilerinden ve su maslaklarından günümüze pek az iz kalmıştır.

Bayrampaşa geçmiş cezaevi anılarıyla bünyesinde yaralar bulundursa da, konumu açısından tarihi bir ilçemizdir. Yaşaması kolay bir ilçe olan Bayrampaşa, çevresiyle bir bütün olarak değerlendirilmelidir.