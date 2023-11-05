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Bilecik'in yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

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Bilecik'in yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

299 bin 394 hektarla yüzde 58'i ormanlık olan Bilecik'te ağaçlar, sonbahar renklerini yansıtıyor.

Mevsimin farklı renk tonlarının buluştuğu sonbaharda bitki örtüsü, yüksek kesimlerde güzel görüntü oluşturdu.

Yeşil ile sonbaharın tonları sarı ve kahverenginin harmanlandığı 852 rakımlı, merkeze 10 kilometre mesafedeki Ulupınar ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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