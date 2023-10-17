BEYAĞAÇ TOPAN TARHANA AŞI İLE ŞİFALAN

Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Sazak köyüne bağlı mahalle iken , yakınına Sarıyer adı altında bir köy kurulmuş; daha sonra Sarıyer ve Eskere köyleri birleşerek Beyağaç adını almıştır.

Beyağaç ilçesi turizm açısından önemli bölgelerinden biridir. Topuklu Yaylası, Yumaklı Yaylası, Karagöl, Kartal Gölü, Kartal Gölü Anıt Karaçam Ormanı, Eşen Göleti, Boyalı Dere görebileceğiniz doğa harikası yerlerdir.

Dünya genelinde ışık kirliliğinin düşük düzeyde olduğu alanlarda gökyüzü gözlemlerine uygun arazilerde yapılan karanlık gökyüzü parkları, Beyağaç ilçesi Topuklu yaylası, önemli bir astro-gözlem ve astro-turizm parkı potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor..

Beyağaç Topuklu Yaylası, Türkiye’nin gökyüzünün ve gökyüzü olaylarının incelenmesi için geçmiş yıllarda da kullanılan bir alandır. Beyağaç Belediyesi’nin web sitesini takip ederseniz. Ethem Hoca İle Gökyüzü Gözlem Şenliğini kaçırmazsınız.

Yine Beyağaç’ta her yıl Sandras Kartal Gölü Eren Günlüğü Etkinlikleri yapılmaktadır. Türkiye’nin her yerinden Beyağaç’a gelerek bu etkinliklere katılmaktadırlar.

20 Tabak Yemek, 10 Tabak Tatlı Yedim

Beyağaç’a ilk olarak 19 Mart 2022 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan’ın daveti üzerine Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivaline katılmıştım. 2022 Mart ayı o kadar soğuk olduk ki Beyağaç Belediyesi dağıtılan Top Tarhana Aşı katılımcılar tarafından kısa sürede tüketilmişti.

Bu festival sırasında jüri üyeliği yaptım. Beyağaçlı kadınlar tarafından yapılmış olan 20 tabak yemek ve 10 tabak tatlı çeşidini tadına baktım ve puanladım. Bölgede yapılan ekşili tavuk yemeği birinci olmuştu. Ama aklımda bolca tüketilen Beyağaç Yoğurtlaması’nda kalmıştı. Zaten yazılarımda bu yemeklere bol bol yer verdim.

Sağlık İçin Tarhana İç

Bu yıl Tarhana Festivali sebebiyle 20 Beyağaçlı kadınlar tarafından yapılan geleneksel top tarhana aşı yarışmasında jüri üyesiydim. Yarışma öncesi aslen Beyağaçlı olan Denizli Aşçılar Derneği Yönetiminde bulunan Aşçı Hüseyin Türksever’den Topan Tarhana hakkında geniş bilgi aldım.

Öncelikle tarhana bir yörük kültürü olduğunu belirtiyor. Tarhana Aşı için;

Yarma Buğday, Haşlanmış Nohut, Yayık Ayran, Çörek Otu, Tarhana Otu kullanılıyor. Yarma buğday güzel bir şekilde haşlandıktan sonra haşlanmış nohut ekleniyor. Yayık ayran ile seyreltikten sonra çörek otu ve tarhana otu ilave ediliyor.

21 günlük fermantasyon sırasında her gün karıştırılıyor. 21 gün sonra çörek şekli verilerek 3 parmak ile ortaları delinir. Delme işleminin amacı kurutma işlemini hızlandırmaktır. Kuruyan tarhana çörekleri bez torba içerisine konularak saklanırlar.

Tarhana Aşının pişirilme aşamasında ise tarhana bir gece önceden temiz su içerisinde ıslatılarak bekletiliyor. Sabah bu su dökülerek üzerine temiz konulur ve kaynatılıyor. Bir tencerede de gerdan eti haşlanıyor. Gerdan eti ve suyundan yavaş yavaş ilave edildikten sonra sarımsak ve tuz eklenir. Bölgede kına dedikleri tereyağı ve toz biber ile hazırladıkları karışım tarhana aşına dökülür ve servis edilir.

Tarhana yanında turşu ve yufka ikram edilir.

Bu arada tarhana aşı sadece karnımızı doyurmak için değil aynı zamanda darbe ile oluşmuş eklem şişliklerinde tedavi amaçlı da kullanılıyor. Künt travma olmuş bölgeye lapa şeklinde konulan tarhana sarılıyor. Kısa sürede şişliğin dindiğini belirtiyorlar.

Bu lezzetli tarhana aşını Beyağaç Kadın Kooperatifi’nden temin edebileceğinizi hatırlatmak isterim.

Tarhana Aşını karnınız açken yiyebilirisiniz. Karnınız tok iken yiyebilirsiniz. İştahsız olsanız bile bu lezzetli aşı yemek isteyeceksiniz.

Beyağaç Belediyesi Başkanı Mustafa Akçay yarışma sonrasında bir sürprizi oldu. Adıma yapılmış bir plaket verdi. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

Güzel ve lezzetli sofralarda buluşmak dileğiyle.