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Başarılı kadınlar ödüllendirilecek

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Başarılı kadınlar ödüllendirilecek
İş hayatında başarılara imza atan, yurtdışında ülkemize değer katan, girişimcilere ilham veren, sosyal sorumluluk projelerinde ilklere imza atan kadınlar, 6. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni için biraraya geliyor.

Önemli sivil toplum örgütü önderleri tarafından desteklenen Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) organize ettiği başarılı kadınların ödüllendirileceği tören için düğmeye basıldı.

Bu defa “Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar” teması ile 9 Ocak 2024 Salı günü gerçekleşecek etkinlikte alanlarında başarı hikayesi yazan kadınlar çok önemli isimlerin yer aldığı jüri tarafından verilen ödüllerini alacak.

Türk ekonomisinde etkin rol alan ve iş insanlarına rol model olan kadınlar, güçlü yönlerini bu önemli zirvede birkez daha anlatmış olacaklar. Başarı hikayeleri ile ilham veren kadınların deneyimlerini paylaşacağı 6. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi, “İlham Veren Girişimci Kadınlar Konuşuyor” başlıklı oturumla Elite Word Taksim Otel’de gerçekleşecek.

İş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar, akademisyenler ve medya mensuplarından oluşan jürinin belirlediği çeşitli kategorilerde, başarılı kadınlara ödüller yağacak.

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Kaynak:Haber Kaynağı

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